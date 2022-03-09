На що вони сподіваються?

Рівень підготовки, так званої, "другої армії світу", іноді вводить у ступор. Якби війни вигравалися найдурнішими бійцями, то, на жаль, Україна вже була б захоплена.

ДРГ супротивника, проникаючи у місто, входять у контакт із місцевим населенням. Вони починають з'ясовувати, де що, які є виїзди з міста, як краще підійти з берега (якщо в місті протікає річка) і т.д. Бракує лише питань: “де базуються сили ЗСУ” та “як краще їх знищити”.

Природно, що в процесі нетривалого діалогу, українці розуміють, хто перед ними перебуває, навіть якщо окупанти не мають специфічного рашистського акценту. Тому, після таких діалогів, місцеві жителі одразу звертаються до СБУ чи поліції, після чого ворожі ДРГ затримуються чи ліквідовуються.

Весь процес нагадує гру "Козаки розбійники". Не знаючи місцевості, спираючись на старі карти, не володіючи сучасними засобами комунікації (оскільки їх вилучають у окупантів при перетині кордону з Україною), виникає риторичне запитання: “На що ви сподівалися, коли вторгалися в Україну? І на що ви розраховуєте, коли дізнаєтесь про дорогу у місцевих?”