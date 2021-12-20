“Ми з Україною” – слова Ангели Меркель у розмові з Володимиром Зеленським

Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України дорого коштуватиме. Це зрозуміло. Я хотіла б зробити все можливе, щоб унеможливити це. Ми вже маємо ситуацію з Донбасом, де Україна не може відстояти свій територіальний суверенітет, і це погано. Ми з Україною”, - заявила Ангела Меркель під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Меркель також наголосила на важливості Мінських домовленостей та Нормандського формату, які підтримуватимуться Німеччиною та іншими країнами ЄС.

Підтримка з боку ФРН є дуже цінною і важливою для України. Однак чи не підведе вона нашу країну в найбільш невідповідний момент, адже «Північний потік-2», який так палко оберігають німці, може зіграти злий жарт проти України у війні з Росією.

У той самий час Німеччина є чинним членом ЄС і не може чинити тиск на інші країни союзу. Тому, навіть якщо, в найгіршому розкладі, Берлін опиниться на боці Кремля або, як варіант, прийме нейтральну позицію, Німеччина може спричинити санкції з боку європейської комісії. Також необхідно пам'ятати про США, які також надають підтримку Україні у війні проти Росії. Америка може з лишком компенсувати "зраду" Німеччині, якщо Берлін, звичайно ж, на це піде. Хоча зараз все говорить про більш позитивне ставлення ФРН.