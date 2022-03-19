Після того, як країна-агресор опинилася під найсильнішими санкціями, цивільні рашисти в один голос кричали, що західні обмеження для них не мають значення. Деякі розбивали смартфони та планшети на камеру, хтось тішився, що нарешті відбудеться обіцяне імпортозаміщення, хтось казав, що перебереться до села і займатиметься сільським господарством. Однак у всіх випадках ніхто з них не уявляв, що насправді відбувається і які “повітряні замки” вони будують.

У той самий час, коли почали закриватися закордонні франшизи закладів громадського харчування, а соцмережі масово блокуватися, рашисти зажурилися. Багато хто на камеру плакав і питав – “За що? Адже ми не зробили нічого поганого. Як ми тепер житимемо?”. Від побаченого просто пропадав дар мови. Відразу виникало почуття огиди до цих людей. У той час, поки їхня країна, їхній “президент” розпочав повномасштабну війну проти суверенної держави, вбиває мирних жителів, руйнує будинки цивільних, вони скаржаться на блокування соцмереж та досі не можуть зрозуміти “за що їм це все”.

Очевидно, що цінності українців та рашистів відрізняються. Так само як відрізняється мова, мислення, пріоритети та сенс життя. Ми не один народ, і ніколи ним не були. Єдине, що нас може об'єднувати – це радянське минуле, через яке по обидва боки мешкають тисячі родичів. Однак у багатьох випадках ці зв'язки припинилися після того, як росіяни раптом стали рашистами і не повірили в те, що насправді відбувається в Україні, навіть зі слів своїх родичів.