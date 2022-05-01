Ось так, на цьому тижні, невигадливо і без тіні сорому народний депутат України IX скликання від партії Слуга народу, глава однойменної фракції, секретар Національної інвестиційної ради Давид Арахамія почав своє епічне інтерв'ю каналу Україна 24.

В принципі на цьому треба було і закінчити, оскільки подальші міркування українського «політика» про ядерну зброю викликають сумніви в розумовому і психічному здоров'ї які перебувають при владі людей.

Все почалося з провокаційного питання ведучої про головні помилки українських президентів, починаючи з Леоніда Кравчука. Запитуючи про це, ведуча і не розраховувала, наскільки резонансним вийде ефір. Як глибоко закопає, і так не блискучу, репутацію правлячої партії її ж глава.

Що говорити, Давида понесло ... Рішення першого президента України він назвав «фатальним» для країни настільки, що воно перекриває всі промахи наступних глав держави, включаючи Зеленського. Насамперед Арахамія заявив, що «якби Україна була ядерною державою, то з нею б по-іншому розмовляли». Цим він визнає, що сьогоднішня Україна - політичний нуль, з яким ніхто і говорити не хоче. Яскравим прикладом є факт проведення зустрічі Байдена з Тіхановском якраз в той час, на яке розраховував Зеленський. Потім звичайно з'ясувалося, що липень в розмові з Байденом взагалі не фігурував, просто було обіцяно, що зустріч двох лідерів у Вашингтоні відбудеться.

Далі найголовніше, ведуча озвучує цілком адекватний аргумент: адже в України не було грошей обслуговувати ядерну зброю. На що б ми його утримували? На це отримуємо просто фантастичний по дурості і нахабства відповідь: «Ми могли б шантажувати весь світ - і нам би давали гроші на обслуговування». Тиша !! Завіса !!

Українська дипломатія випустила останній подих. Після подібних заяв політичний діалог з нашою країною в принципі неможливий. Цікаво, що в голову керівництва не приходить світла думка, що Німеччина так завзято підтримувала будівництво СП-2 якраз тому, щоб уберегти себе від газових шантажистів, які останнім часом при владі в Україні. Уточню, Арахамія назвав себе, як представника влади, «господарем труби», який вирішує коли її відкрити, а коли закрити. Так може подібні висловлювання і породили страх Європи залишитися взимку без газу, по крайней мере, я так думаю. Арахамія голосно розписався в тому, що ми називаємо газ геополітичним зброєю, а по факту - це відчай з приводу того, що самі його втратили.

Другим, не менш епічною заявою Арахамія, стало його одкровення з приводу того, що він недавно «в дуже недипломатичній манері» поговорив з конгресменами і сенаторами США !! Ось це так! Ось це потужно! Може собі дозволити і навіть без ядерної бомби. Маю велику надію, що Давид Георгійович сильно прикрасив тональність своїх аудіоконтактов з політичною елітою США, а краще, щоб сам факт переговорів він просто вигадав.

Думаєте все? Адже вже сказаного з лишком вистачить щоб поставити під сумнів авторитет США, як світового лідера. Арахамія пішов ще далі в своєму бравурні інтерв'ю, щоб у самого останнього критика влади заграла гордість за статус своєї країни на світовій політичній арені.

Отже, нардеп висловив упевненість, що зустріч Байдена з Зеленським пройде «на підвищених тонах», мовляв Україна має на це право за підсумками угоди між США і Німеччиною по СП-2. Арахамія НЕ прімінулі упректуть США в лицемірстві, підкресливши, що Вашингтон тільки «робить вигляд» що недооценіваюе той удар, який наносить цією угодою.

Що ж, в сухому залишку США, які в черговий раз поставили свої національні інтереси вище будь-яких, хоч і щедро роздавали обіцянки. Однак хамити на урядовому рівні все одно не справа, так само як абсолютно неприйнятний будь-який вид шантажу, тим більше ядерного.