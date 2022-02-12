Чи може "Укрзалізниця" принести прибуток

17:50 22 вересень Київ, Україна

Перед главою правління "Укрзалізниці" Володимиром Жмаком поставлена задача - в найкоротші терміни добитися прибутковості компанії.

Що для цього потрібно зробити, та чи реальне це завдання, розповів ексдиректор з розвитку бізнесу АТ Укрзалізниця Андрій Рязанцев.



"Я думаю, прибутковість в умовах низької амортизації основних засобів, обумовленої високим їхнім зносом, а також значна залежність фінансового результату компанії від коливань курсу національної валюти - не найефективніший показник.



У будь-якому випадку, основне - це робота зі збільшення обсягів продажів рентабельних послуг компанії, приведення тарифоутворення до реальної вартості послуг (з урахуванням поліпшення ефективності), зниження витрат в першу чергу на непрофільні та зайві профільні активи, мінімізація корупційної компоненти. Саме це - основа фінансової стабільності та прибутковості компанії.



Потрібно побудувати реалістичний план виходу. І не важливо, буде він завершений до нового року або на пів року пізніше. Важливо, щоб він був розписаний по кроках з датами виконання і контролювався з боку власника. Нам таки не шашечки потрібні".



