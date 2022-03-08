Чи може COVID-19 вплинути на результати виборів

20:13 12 жовтень Київ, Україна

Політичні сили маніпулюють епідеміологічною ситуацією в країні, але явка очікується нижче звичайного, і результати виборів можуть бути несподіваними.

Так вважає політолог Володимир Цибулько.

«Явка буде значно нижчою, але оскільки законодавством не передбачений мінімальний поріг, то вибори будуть визнані при будь-якій явці. Загалом, визнати вибори тими, що не відбулися - неможливо, але можуть бути протистояння в судах і сюрпризи з результатами», - сказав Цибулько.

Цибулько вважає, що через те, що явка літніх людей, які традиційно є найактивнішим електоратом, буде нижчою, для деяких партій можуть бути сюрпризи з розподілом голосів.

«У зв'язку з неявкою частини виборців, мається на увазі і голосування вдома, тут не виключається, що керівна партія буде використовувати ці обставини для шахрайства на свою користь», - сказав він.

Експерт додав, що тема коронавірусу також використовується для маніпулювання настроями виборців.