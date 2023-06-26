Моспатріархія канонічно заганяє себе в пастку

Так, 16-17 вересня 2021 року в Москві відбулася конференція «Світове православ'я: першість і соборність в світлі православного віровчення». До її проведення були підключені найбільші інтелектуальні потужності РПЦ - Синодальна біблійно-богословська комісія і Загальноцерковна докторантура. Курував все це відділ зовнішніх зв'язків. Це вже говорить про практичне застосування цієї конференції в міжнародній активності.

Головною і можна сказати єдиною ідеєю конференції було засудження вселенського патріарха Варфоломія і доведення власної (божевільної) правоти і вигаданих історичних наративів Москви.

Так що очікувати зважених академічних дискусій, професійних підходів і обережних висловлювань не слід. Як бачимо, РПЦ грає тільки в одні ворота.

Що б хоч якось обіграти свою дурість і свою гундяєвську єресь, в рамках конференції презентували збірник досліджень і документів «Возз'єднання Київської митрополії з Російською православною церквою». Причому було це подано, як якесь нове наукове дослідження, відзначено, що «вперше публікуються сотні архівних документів». Хоча ця книга, за сучасними мірками, не нова. Вона була випущена ще в 2019 році.

Примітно, що значний пласт власне досліджень - це полеміка з істориком, дослідником Сорбонського університету Костянтином Ветошніковим, який опублікував на аналітичному порталі Cerkvarium детальний рукопис «Відповідь на аргументи представників РПЦ по «повній передачі» Москві юрисдикції над Київською митрополією в 1686 рр.» (Зараз текст недоступний онлайн, зате готується друковане видання). Так ось, чогось кардинально нового, якихось проривів якісно нових фактів у наукових дискусіях з 2019 року не відбулося. А значить, позиція Московської патріархії в академічному плані досить слабка.

Висновок перший - кремлівським попам істина не потрібна. Задум гундяєвців - це обґрунтування «помилковості» дій патріарха Варфоломія для його подальшого засудження.

Архієрейському собору РПЦ потрібні якісь аргументи, щоб визнати Варфоломія єретиком. Ось їх і повинні напрацювати протягом конференції. Про це досить прозоро натякає і сам московський патріарх Кирило і навіть анонсує, за що судити Варфоломія - за спотворення, на думку Москви, вчення про першість в церкві.

Висновок другий - мета конференції - «довести», який поганий Константинополь і яка гарна РПЦ.

Всього в православ'ї є дві моделі погляду на першість.

Перша модель, вона ж грецька, встановлює певні прерогативи для першої кафедри (раніше це був Рим, а після Великого розколу - Константинополь), в першу чергу загальну модерацію і право апеляційної інстанції.

Друга модель, яку поділяють в Росії, полягає в тому, що кожна автокефальна церква повністю самостійна і першість честі Константинополя - це лише красивий статус, без реальних повноважень. Фактично йде війна інтерпретацій розуміння самої православної церкви: це федерація автономних структур з єдиним представницьким центром або це конфедерація повністю незалежних суб'єктів, які добровільно об'єдналися в співтовариство.

Однак навіть якщо Москві вдасться хоч якось засудити Варфоломія за немосковське тлумачення еклезіології (науки про церкву), то це навряд чи допоможе РПЦ в ситуації з Україною. Тому що з наративу про неправильне розуміння першості вони виводять наступну тезу: мовляв, Варфоломій втрутився в справи іншої помісної церкви. Але це не відповідає дійсності.

Перед тим, як надати автокефалію, Вселенський патріархат скасував акт 1686 року, повернув владу над незаконно присвоєною РПЦ Київською митрополією і вже потім надав томос своїй власній частині. Так, з жовтня 2018 року по січень 2019 року все українське православ'я перебувало в складі Вселенського патріархату, поки не був наданий томос. І якщо в цій справі і було посягання, то виключно з боку Москви на Київську митрополію.

До речі, Фанар в питаннях автокефалії діяв дуже обережно. Константинопольські патріархи надавали автокефалію виключно своїх територій, тобто самостійно зменшували свою владу на користь нових церков. Так було з Елладською, Румунською, Болгарською, Албанською та Чеською церквами. Навіть Грузинській церкві Константинополь не чинив автокефалію, він, як це прописано в томосі, тільки зберігав і підтверджував те, що століттями і так було, є незалежна Грузинська церква. І константинопольський патріарх Димитрій не претендував на духовну владу над Тбілісі, він чітко в томосі пише, що згадана церква свого часу отримала автокефалію від Антіохії.

Висновок

Москва планує в листопаді 2021 року оголосити патріарха Варфоломія єретиком. Офіційно. За те, що він не поділяє московську інтерпретацію устрою церкви. І це буде перший крок. Далі - чекати дій Варфоломія. Це така гра Москви на підвищення ставок. Після відповіді вони зроблять наступний крок - оголосять Варфоломію анафему.

Причому не безпосередньо підданий анафемі - на це у них не вистачить сміливості. Вони, як протягом останніх 100 років, розіграють таку гібридну схему - скажуть, що своїми діями патріарх Варфоломій сам поставив себе за межі церкви, а РПЦ тільки констатує це. Адже анафема - це відлучення від церкви. І вони це подадуть, як ніби Варфоломій сам себе відлучив. Вони вже так говорили про Льва Толстого, патріарха Філарета, Гліба Якуніна та інших.

Тільки ось РПЦ в цьому не підтримає жодна інша автокефальна церква. Якщо ніхто в солідарність з Москвою не розірвав євхаристійного спілкування, то і на оголошення єресі - безумовно, значно серйозніший крок - теж ніхто не піде. Тому вийде, що тільки РПЦ визнає Варфоломія єретиком. А за православними канонами, той, що молиться з єретиком, сам визнається єретиком. Оскільки з Варфоломієм ніхто не буде розривати відносин і продовжувати спілкування, то Москві доведеться згодом визнати єретиками всіх православних ієрархів, в тому числі і найвірніших їм сербів. Таким чином Моспатріархія канонічно заганяє себе в пастку. Бо чи слідування канонам і ізоляція, або гібридні відносини, але в порушення канонів.

Якщо Кирило не прогуляв залишки здорового глузду, то вибере друге. Він психологічно не готовий до ізоляції. Це буде хіба що вимушений, останній крок загнаного в глухий кут ієрарха. Зате його ймовірний наступник - Тихон (Шевкунов), названий російськими медіа «духівником Путіна», - куди більший ізоляціоніст і може в майбутньому завести РПЦ в глухий кут.

Митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов) досить тепло ставиться до старообрядців і вважає великою трагедією никоновський розкол, а тому може його і виправити. Греки далеко, а свої старовіри тут, поруч. Тоді РПЦ перетвориться на замкнуту конфесійно-етнічну спільноту, подібну до вірменської. Буде не православною церквою в Росії, а церквою етнічних росіян.