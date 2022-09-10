10 та 11 вересня 2022 року Москва відзначає свій 875-й день народження, на честь чого анонсовано святкові заходи. Основними точками стали 19 центральних та окружних майданчиків, а також численні парки, музеї, виставкові зали, бібліотеки, театри та інші міські заклади культури.

Під час великих святкових заходів заплановано збирання коштів для поховання та допомоги сім'ям «героїчно» загиблих росіян-бійців СОБРу, які захищали Балаклію та інші населені пункти Харківської області України. При тому, що міноборони РФ продовжує стверджувати, що «загони СОБРу вийшли з оточення в Балаклії, організовано залишаючи місто під важким вогнеметним вогнем».

Крім того, організатори заходів на День міста повідомили, що на території ВДНГ працюватиме пункт відбору на військову службу за контрактом, де всі охочі зможуть за спрощеною системою вступити до лав практично будь-якого підрозділу Збройних Сил Російської Федерації.