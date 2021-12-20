Москаль: Зеленського підводить оточення

"Якщо людина сама не розуміє - набери людей. Люди, багато хто голосував, кажуть:" Я думав, що він набере ... і буде озвучувати, що добре - це я, що погано - це Кабмін, міністри, підлеглі ", - зазначив Москаль .

Колишній заступник міністра внутрішніх справ і екс-голова Луганської та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що недосвідченість оточення президента України Володимира Зеленського ставить його під удар.

За його словами, на недосвідченість оточення президента вказує навіть те, що перед прес-конференцією Зеленського до року на посаді йому ніхто не підказав, що перед такими заходами краще не пити воду і не снідати.

"Якщо ти йдеш на зустріч і зустріч велика, ніколи не снідай рано і не пий води. Випий кави і випий щось, заспокійливу ... Для чого наставляють йому ще води, він наливає - і потім бах, ніхто не знає куди йти, туалету немає. Ми можемо Зеленського критикувати - тут, як хочете.

Він додав, що, якщо б в оточенні Зеленського були досвідчені люди, вони могли б це йому підказати.