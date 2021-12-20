Москаль: Зеленського підводить оточення

08:26 08 липень Київ, Україна

Колишній заступник міністра внутрішніх справ і екс-голова Луганської та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що недосвідченість оточення президента України Володимира Зеленського ставить його під удар.

"Якщо людина сама не розуміє - набери людей. Люди, багато хто голосував, кажуть:" Я думав, що він набере ... і буде озвучувати, що добре - це я, що погано - це Кабмін, міністри, підлеглі ", - зазначив Москаль .

За його словами, на недосвідченість оточення президента вказує навіть те, що перед прес-конференцією Зеленського до року на посаді йому ніхто не підказав, що перед такими заходами краще не пити воду і не снідати.

"Якщо ти йдеш на зустріч і зустріч велика, ніколи не снідай рано і не пий води. Випий кави і випий щось, заспокійливу ... Для чого наставляють йому ще води, він наливає - і потім бах, ніхто не знає куди йти, туалету немає. Ми можемо Зеленського критикувати - тут, як хочете.

Він додав, що, якщо б в оточенні Зеленського були досвідчені люди, вони могли б це йому підказати.