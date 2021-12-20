Блискавка під час кривавої бурі. Досвід Хорватії щодо «мирної інтеграції територій»

Цікаві справи відбуваються у світі. Політичні чвари киплять як забута на плиті каструля і не лише в Україні в керівництві країни є люди, які є політичними конкурентами, непримиренно налаштованими один до одного. Звичайно, за такого підходу до ведення політики, коли дві перші особи держави демонструють не лише різні погляди та підходи до ключових питань, а й роблять неузгоджені політичні кроки, важко сказати, яку силу має підписана прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем декларація про європейську перспективу України.

Першою декларацію підписала Литва у березні 2021 року, за нею пішли Польща, Латвія, Естонія та Словаччина, започаткувавши зворотний відлік. Схоже, задум Зеленського «переламати» опір європейців по одному дає плоди і вже шість країн з початку року, нехай не таких великовагових як хотілося б, кажуть «так» української євроінтеграції.

Скандал піднявся через те, що Пленкович, перебуваючи з візитом у Києві 8 грудня цього року, взяв на себе сміливість підписати зазначену декларацію, ставши шостою країною, яка підтримала Україну на шляху до Європи, без інформування президента Хорватії Зорана Мілановича.

Президент Міланович, м'яко кажучи, не готовий до такого прояву почуттів до України від свого прем'єра на тлі ескалації напруженості з Росією. Зі всіх висловлювань Мілановича, зроблених згодом випливає, що «чисте шарлатанство» Пленковича не має нічого спільного з державною зовнішньою політикою Хорватії, а «симпатія» до України в сучасних реаліях має на увазі ненависть до Росії, якої президент Хорватії не відчуває. Не допомогла навіть ремарка Пленковича, що зміцнення дружби з Києвом не спрямоване проти РФ. Надалі Пленкович скотився до відвертого хамства, коли на питання про необхідність узгоджувати зовнішню політику країни з президентом, на весь світ заявив, що не читатиме заяви Мілановича, оскільки «він на це не заслуговує». Ну та це їхні справи, якщо не розуміють, що такі сварки негативно впливають на імідж країни, нехай лаються.

Але найглобальніші кроки за підсумками візиту призначені на сьогодні, 15 грудня, коли в Брюсселі має бути переданий план дій щодо передачі Україні досвіду Хорватії щодо мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тільки вся сіль у тому, що від мирного, там лише назва. Заради справедливості зауважимо, що мирна частинка в цій операції все ж таки була, останній з трьох анклавів утвореної в грудні 1991 року Республіки Сербської Країни - Східна Славонія, Баранья і Західний Срім 12 листопада 1995 підписав угоду про мирний перехід «хорватського Подунав'я» до складу Хорватії. Це стало можливим тому, що перевага вже була досягнута, два анклави (Книнська Країна та Західна Славонія) фактично потонули у крові.

Перша операція із захоплення Західної Славонії, що отримала назву «Блискавка», була здійснена в травні 1995 року, потім у серпні того ж року Книнська Країна також втратила автономію внаслідок не менш кривавої операції «Буря». Більшість населення в зазначених автономіях становили серби і різанина в Груборах 25 серпня так само як і різанина в Дворі-на-Уні 8 серпня 1995 зафіксовані миротворчою місією ООН і визнані злочином проти людяності.

Про те, що плани з реінтеграції Донбасу далекі від мирних, каже і сам Зеленський, коли вітаючи військових із 30-річчям ЗСУ, він щиро дякував тим, хто на його думку, принесе мир у Крим, Луганськ та Донецьк. Із цього випливає, що на політичне вирішення цих найскладніших проблем уже ніхто не розраховує. То що за план передаватиме Зеленському Хорватія у присутності одного з лідерів Нормандської четвірки Макрона?