Можуть зрости ціни на проїзд в громадському транспорті

19:26 18 серпень Київ, Україна

Якщо законопроект про підвищення "мінімалки" візьмуть, це вплине на комунальні підприємства і призведе до подорожчання проїзду в громадському транспорті.

Так вважає директор аналітичного центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко.

«Можливо, в великих містах, які мають потужні бюджети: Київ, Дніпро, Львів - в інтересах передвиборної боротьби мери не підуть на підвищення тарифів. Швидше за все, будуть шукати кошти в місцевих бюджетах і транспорт отримає дотації. У менш потужних містах підвищення тарифів цілком ймовірно », - сказав Сергієнко.

Він додав, що підвищення цін на проїзд також може статися через збільшення річного кошторису комунальних підприємств після збільшення мінімальної заробітної плати.

«Ось зараз парламент планує підвищення мінімальної заробітної плати, але це вдарить по комунальним підприємствам. Тому що за законом про працю вони будуть змушені розрахувати зарплати своїм працівникам, виходячи з мінімалки. Це призведе до зростання річного балансу. Транспорт працює на межі рентабельності. Вони, звичайно, закладають собі якийсь прибуток, але є такий момент, що вони планують повернення коштів за пільговиків, яким пільга встановлена законом і повинна відшкодовуватися з державного бюджету, на практиці це не відбувається в повному обсязі. У Києві, наприклад, державний бюджет покриває лише чверть тих сум. Те ж саме відбувається і в інших містах. Тому місцевий транспорт працює на межі рентабельності і такий катаклізм, коли обмежена кількість пасажирів, а значить, обмежені щоденна виручка і поточний прибуток, призводить до нестабільної роботи транспорту. До того ж карантинний режим дуже б'є по бюджету », - прокоментував Олександр Сергієнко.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв про те, що наступна позачергова сесія парламенту відбудеться 24 серпня - в День Незалежності України.