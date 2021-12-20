Чи можуть зробити щеплення ті, хто купив підроблений сертифікат про вакцинацію?

Вже були випадки, коли людина, яка отримала підроблений документ про отримані щеплення від коронавірусу, приходила до пункту вакцинації і просила вколоти їй препарат від COVID-19. Проте лікар не міг цього зробити.

Віктор Ляшко, голова МОЗ України, пояснив процедуру, згідно з якою людина може пройти вакцинацію, навіть якщо вже придбала фальшивий документ:

потрібно звернутися до свого сімейного лікаря чи медпрацівника у пункті вакцинації;

лікар викликає правоохоронців, і вони фіксують наявність фейкового документа;

працівники Національної поліції відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підроблений СOVID-документ, стає його учасником.

При цьому людина, яка купила фальшивий сертифікат, не буде притягнута до кримінальної відповідальності за рішенням апеляційного суду, якщо співпрацюватиме зі слідством у розкритті організатора злочинних дій. Щодо осіб, які продали підроблені документи, кримінальна відповідальність не зніматиметься.

Рішення МОЗ виправдане тим, що люди можуть змінити свою думку і все ж таки пройти процес вакцинації. Це необхідно для добробуту всієї країни і навіть більше. Проте процес, описаний Віктором Ляшком, може злякати українців. Ніхто не хоче зв'язуватися з правоохоронцями, особливо, коли людина свідомо вчинила правопорушення. Втім, держава дає шанс громадянам, що оступилися, виправити ситуацію, чого в інших країнах не дозволили б зробити.