Чи можуть мери оскаржити рішення Кабміну про посилення карантину

20:53 05 серпень Київ, Україна

Міста України, які Кабмін перевів в "помаранчеву зону", не поспішають посилювати карантин , незважаючи на вказівки Києва, на думку експерта з конституційного права Богдана Бондаренко, у органів місцевого самоврядування є можливість оскаржити рішення Кабміну, але для цього Конституційний суд повинен винести рішення по приводу конституційності введених карантинних заходів в цілому.

«Це може бути так: не публічні заяви будуть робити, а безпосередньо оскаржуватимуть рішення Кабінету міністрів, яке є обов'язковим для виконання і органами місцевого самоврядування. Там можуть бути будь-які варіанти - суди, апеляції тощо. Формулювання закону певною мірою розпливчаста », - зазначив Богдан Бондаренко.

Він пояснив, що представники місцевого самоврядування можуть оскаржити рішення уряду в судовому порядку, зокрема, тому що рішення в цих умовах мають оціночні судження.

«Суд може сказати, що не в межах повноважень Кабінету міністрів встановлювати такі заходи. Але найцікавіше - другий варіант, якщо буде рішення Конституційного суду. Ми пам'ятаємо, що в Конституційному суді зараз оскаржується питання конституційності заходів, які вводив Кабінет міністрів », - додав юрист.

За його словами, якщо КС визнає введення карантинних заходів на початку епідемії неконституційними кроками з боку Кабміну, місцева влада зможе користуватися цим рішенням і в умовах посилення заходів при адаптивному карантині.

"Або навпаки. Якщо рішення буде конституційним, тоді органи місцевого самоврядування залишаються без повноважень в цьому і без інформаційного дискурсу. Але ми всі розуміємо, що так чи інакше в мовах наближення місцевих виборів буде тривати ця дискусія », - вказав Бондаренко.

Він підсумував, що висновок Конституційного суду може бути винесено і до осені, і це вплине на ситуацію, так як всі обмежувальні заходи пов'язані.