Чи можуть мери оскаржити рішення Кабміну про посилення карантину

Міста України, які Кабмін перевів в "помаранчеву зону", не поспішають посилювати карантин, незважаючи на вказівки Києва, на думку експерта з конституційного права Богдана Бондаренко, у органів місцевого самоврядування є можливість оскаржити рішення Кабміну, але для цього Конституційний суд повинен винести рішення по приводу конституційності введених карантинних заходів в цілому.
Він пояснив, що представники місцевого самоврядування можуть оскаржити рішення уряду в судовому порядку, зокрема, тому що рішення в цих умовах мають оціночні судження.
За його словами, якщо КС визнає введення карантинних заходів на початку епідемії неконституційними кроками з боку Кабміну, місцева влада зможе користуватися цим рішенням і в умовах посилення заходів при адаптивному карантині.
Він підсумував, що висновок Конституційного суду може бути винесено і до осені, і це вплине на ситуацію, так як всі обмежувальні заходи пов'язані.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі