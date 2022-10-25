Мобілізованим видають спорядження для пейнтболу

18:43 25 жовтня Київ, Україна

У мережі почали з'являтися відео, де мобілізовані в росії показують броню, що дісталася їм - пластикові маски і бронежилети для пейнтболу і страйкболу. Для тих, хто не знає, це види спорту, де команди атакують одна одну за допомогою пневматичної зброї, яка стріляє пластиковими кульками з фарбою. Такі кульки можуть заподіяти біль, залишити синець, а їхня швидкість польоту дозвукова. Відповідно, захист у таких іграх має, швидше, антигематомний характер, ніж захищає від каліцтв або смерті.

Не дивно, що мобілізовані обурені тим, що відбувається, адже таке обмундирування не захистить не від чого, крім комахи, яка, при русі на великій швидкості, наприклад на автомобілі, може випадково зіткнутися з людиною. Навіть камінь, що відскочив з-під колеса машини, здатний пробити маску для пейнтболу.

Дивує інше. При всій масі інформації, яка є у вільному доступі, при всіх порушених обіцянках путіна, військового керівництва агресора, пропагандистів, мобілізовані дивуються, чому для них не вистачає обмундирування і як так відбувається, що замість того, щоб закупити для них нормальну броню, міноборони видає їм захист від пневматики. Всі гроші, що виділяються кремлем на армію, розкрадені. Більше того, розпочата путіним війна не стала "стоп-сигналом" для припинення крадіжки. Навпаки – це тригер для силовиків почати грабувати ще більше. Скарги не стануть тим, що припинить це злодійство та обман. Єдиний спосіб – розгорнути автомати у бік сподвижників кремля. Це різко збільшить шанси на виживання, оскільки при атаці ЗСУ врятуватися вже не вдасться.