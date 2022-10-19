Мобілізованим скасували всі виплати та компенсації

11:40 19 жовтня Київ, Україна

Скасування обіцяної одноразової виплати в 300 тис. рублів на цей момент залишається остаточною. Депутати державної думи рф надіслали законопроєкт на доопрацювання. Проте як довго проходитиме “доопрацювання” – невідомо. Очевидно, що лише прямі накази путіна сприяють ухваленню законів російським парламентом одночасно у трьох читаннях. Якщо ж справа стосується роздачі грошей простим смертним, то справа інакша.

Адже дійсно, беручи за істину слова шойгу (хоча б гіпотетично) мобілізувавши 300 тис. осіб, виплати по 300 тис. рублів кожному у сумі дають астрономічну цифру. Звідки брати 90 млрд рублів, незрозуміло, адже військовий бюджет і так кілька разів збільшували, та якщо з інших статей витрат витягнули усе що можна. Звичайно, можна було б припинити красти, а ще краще "скинутися" всім депутатам, чиновникам, політикам та олігархам. Або продати одну з яхт путіна. З іншого боку, у держдумі, очевидно, розуміють, що ці гроші гарматне м'ясо не зможе витратити, тому краще не давати.

Мабуть, із цією ж логікою, мобілізованим не надали обіцяних пільг кредитування, іпотеки та скорочення комунальних послуг на 50%. Як завжди – залили меду у вуха, а в результаті, як каже сам путін, просто кинули.

Навряд чи відсутність щомісячних виплат викличе здивування замість сміху, оскільки навіть контрактникам приблизно в половині випадків не платили обіцяних грошей, у тому числі не виплачували компенсації у разі поранень або смерті. Всі мобілізовані помруть просто так, не отримавши за це ні копійки грошей, а ті, кому вдасться вижити, залишаться для всього світу військовими злочинцями, без можливості виїхати з росії кудись, крім КНДР, білорусії, Зімбабве і, можливо, країн Центральної Азії.