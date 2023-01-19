10:36 19 січня Київ, Україна

За даними з відкритих джерел, російський командир на околицях хутора Тоненьке, у Білгородській області, вирішив здобути авторитет у мобілізованих, взяв у руку гранату і "завоював" пів частини. Граната вибухнула поряд із боєприпасами, внаслідок чого стався сильний вибух, пожежа. За офіційними даними, троє людей загинуло, 16 поранено і ще 8 вважаються зниклими безвісти.

Можливо, в майбутньому розкриються більш детальні подробиці того, що сталося, і з'ясується, що російський командир навмисно здійснив підрив через, наприклад, конфліктну ситуацію. Якщо ж підтвердиться інформація, що офіцер випадково підірвав гранату, то про кваліфікацію військових, які залишилися у підпорядкуванні у кремля, навіть розмірковувати не доведеться.

З часів червоної армії у росії нічого не змінилося. Там ніколи не наголошували на якості і покладалися на кількість – “хай ідуть у штикову, але мільйони”. Так і цей випадок показує, що всі, хто справді професійно займався військовою справою, знищені за період бойових дій. Якщо мобілізованих тренують такі командири, певна частина особового складу окупантів загине, не доїжджаючи до фронту.