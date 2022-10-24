10:36 24 жовтня Київ, Україна

15 жовтня стало відомо, що на військовому полігоні в Білгородській області, під час навчальних стрільб двоє, а за деякими даними, троє мобілізованих відкрили вогонь по своїх. В результаті за різними даними вбито 11-22 особи, 15-16 отримали вогнепальні поранення. Офіційна версія свідчить, що нападники були громадянами Таджикистану, а конфлікт виник на ґрунті релігії.

Цей випадок є наймасштабнішим, однак, не поодиноким. Численні внутрішні конфлікти відбуваються майже щодня. Мобілізовані вбивають один одного в п'яних бійках, через злодійство та ідеологічні розбіжності. Причиною смерті у разі вказується серцевий напад чи інсульт.

Логічно припустити, що після прибуття на фронт, де мобілізовані залишаться лише під контролем місцевих командирів, самоліквідація не просто продовжиться, а й посилиться. Ці люди не мотивовані воювати і нести тягар воєнного часу на собі. Вони знають про війну те, що розповіли пропагандисти, де російська армія не зустрічає сильного опору і продовжує перемагати. Однак більшість з них до мобілізації ніколи навіть не брали в руки зброю, не стріляли, не чули снарядів, що розривалися поруч.. Тому дуже скоро вони зрозуміють, куди їх відправили, але ніхто цих людей назад додому не відпустить. І якщо стане вибір - йти вперед під кулі на смерть або вбити командира і зберегти собі життя, то вони, швидше за все, оберуть другий варіант.