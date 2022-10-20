08:44 20 жовтня Київ, Україна

Все більше гарматного м'яса набирають до лав окупантів. Масові облави не залишають шансів покірному народові Росії. Забирають всіх, незалежно від статусу (за винятком уряду і силовиків), віку, стану здоров'я. Отримавши команду згори, військкомати поспішають виконати план на папері. При цьому ніхто не думає, що мобілізовані росіяни десь працювали та виконували свою роль “гвинтика” у державній освіті під назвою “Росія”.

Так, у Міністерстві транспорту Новосибірська поскаржилися на нестачу водіїв для регулярних пасажирських перевезень містом та області. У зв'язку з чим, як стверджують у Мінтрансі, склалася ситуація, через яку місто не в змозі забезпечити пересування автобусів.. Причиною тому, за словами того ж міністерства, послужила мобілізація.

Водночас, колапс цивільного, а незабаром і промислового транспорту не є найбільшою проблемою, яка очікує на терористичну державну освіту. Людей також забирають із підприємств важкої та легкої промисловості, IT та медичного секторів, банківської сфери, підприємців тощо.

Поки експерти очікували на колапс економіки РФ у зв'язку з виходом з країни-агресора міжнародних компаній, Путін вирішив “допомогти” в цьому особисто, видавши указ щодо наймасштабнішої утилізації росіян у сучасній історії агресора.