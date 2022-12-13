"Мобілізації" в росії немає

08:58 13 грудня Київ, Україна

Замість звичної та такої страшної для росіян «мобілізації», терористи запровадили нове поняття – «нещодавно призвані військовослужбовці». Саме слово «мобілізація» у місцевих газетах майже не зустрічається, причому відмовилися від нього районні редакції одночасно.

Як не дивно, проте всі ті, хто вторив пропаганді з телеекранів, після оголошеної мобілізації або були вкрай нерозумні, щоб не потрапити на фронт, або поховалися, або виїхали з країни. Слово «мобілізація» лякає населення країни-агресора. Тому було прийнято рішення замінити його, поки що, спокійним для психіки зомбованого населення словосполученням.

Це робиться для того, щоб зробити з мобілізованих максимально сіру масу – істот, яких не шкода. Так, нещодавно їх почали називати “кузьмичами” – збиральним образом сорокарічного мужика з провінції, який воює в Україні і цьому радий. Адже, умовних, Ваню, Петю, Альошу шкода, а “кузьмичів” – ні. Ось так і ставатимуть інвалідами і вмиратимуть "нещодавно призвані військовослужбовці", поки все терористичне утворення росія не перетвориться на "кузьмичів-смертників" - безвольну сіру масу, без імен, самовизначення і будь-якої національної ідеї.