Думка лікаря-інфекціоніста про подальший розвиток пандемії

12:22 27 жовтня Київ, Україна

Епідемія коронавірусу йде по планеті семимильними кроками, і Україна не стала винятком. COVID-19 в нашій країні поширюється дуже швидко, а заразитися ним стає все легше і легше.



Про це директорка міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла в етері телеканалу Obozrevatel TV.

"Вірус став більш реактивним. Мені здається, що вже запустився якийсь механізм, і просто так зупинити процес у нас вже не вийде", - говорить вона.

За її словами, зараз Україна "досить близька" до другого і третього рівня епідемії коронавірусу - коли кожен день в країні буде фіксуватися від 11 до 15 тисяч нових заражень.



Це, додає лікарка, пов'язано перш за все з тим, що всі хворі, у яких підтверджено коронавірус, мають коло контактних осіб.



"У будь-якому випадку захворюваність буде збільшуватися", - попередила Тетяна Мостепан і не виключила, що до кінця жовтня в Україні може фіксуватися понад 9 тисяч нових заражень на добу.