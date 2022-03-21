Думка лікаря-інфекціоніста про подальший розвиток пандемії

Епідемія коронавірусу йде по планеті семимильними кроками, і Україна не стала винятком. COVID-19 в нашій країні поширюється дуже швидко, а заразитися ним стає все легше і легше.
Про це директорка міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла в етері телеканалу Obozrevatel TV.
За її словами, зараз Україна "досить близька" до другого і третього рівня епідемії коронавірусу - коли кожен день в країні буде фіксуватися від 11 до 15 тисяч нових заражень.
Це, додає лікарка, пов'язано перш за все з тим, що всі хворі, у яких підтверджено коронавірус, мають коло контактних осіб.
"У будь-якому випадку захворюваність буде збільшуватися", - попередила Тетяна Мостепан і не виключила, що до кінця жовтня в Україні може фіксуватися понад 9 тисяч нових заражень на добу.
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