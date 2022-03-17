Думка лікаря: чому ПЛР-тести брешуть

14:54 22 жовтня Київ, Україна

Існує низка причин, чому ПЛР-тест дав негативний результат, а клініка хвороби у пацієнта яскраво виражена.



Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко.

"Таких випадків дуже багато. Один із прикладів - це смерть лікаря з Почаєва Тернопільської області Івана Венжиновича. Він з перших днів працював з пацієнтами, хворими на COVID-19, а коли він сам захворів і був у важкому стані, його тести були негативними. Але там була типова клініка і, на жаль, цьому загиблому лікарю не буде враховано як професійне захворювання, і це неправильно", - говорить лікарка.

За її словами, є кілька причин, чому тест на коронавірус показує неправильний результат. "По-перше, може бути концентрація вірусу дуже малою, щоб її відчував апарат. По-друге, може бути період, коли вірусу вже немає, але виникли ускладнення. По-третє, може бути людський фактор при дослідженні і заборі мазка", - пояснює Ольга Кобевко.



