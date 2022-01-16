Думка Кравчука щодо участі Фокіна в ТКГ

Висловлювання члена ТКГ Вітольда Фокіна про особливий статус Донбасу викликали резонанс у всіх політичних колах. Не залишив без уваги цей інцидент і друг Фокіна, а тепер глава делегації України на переговорах в Мінську, перший президент України Леонід Кравчук. Своєю думкою з цього приводу він поділився в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

Кравчук назвав заяву Фокіна його особистою думкою, додаючи, що той не радився та не обговорював її з делегацією.

"Чи має право Фокін говорити про свою власну позицію? Так, має. Але, якщо його позиція не відповідає, припустимо, закону, прийнятому ВР, то він не може цю позицію оприлюднити, тому що він вже не просто Фокін, а він заступник голови делегації, член делегації України в ТКГ ", - сказав Кравчук.

Він також зазначив, що подальшу долю Фокіна на переговорах буде вирішувати Володимир Зеленський.

"Це питання буде обговорено на засіданні нашої делегації, я думаю, люди висловляться з цього приводу. Фокін пояснить, чому він саме таку обрав тактику, позицію, і це не наше рішення. Це рішення глави держави. Фокін призначений на цю посаду указом президента. Я до цього призначення абсолютно ніякого відношення не маю", - запевнив він.

Глава української делегації наголосив, що не може одноосібно розв’язувати це питання, оскільки це не його компетенція.

Раніше Фокін в інтерв'ю одному з видань заявив, що допускає повну амністію сепаратистів на Донбасі, а також особливий статус для всієї території Донецької та Луганської областей. А коли його слова викликали бурхливу критику, заявив, що представники чинної влади критикують його, оскільки мають зв'язок з "попередниками".

Раніше Фокін говорив, що готовий працювати в ТКГ тільки в разі призначення на офіційну посаду заступника голови делегації. Саме на цю посаду його 18 серпня й призначив президент Володимир Зеленський.