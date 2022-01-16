Думка Кравчука щодо участі Фокіна в ТКГ

Висловлювання члена ТКГ Вітольда Фокіна про особливий статус Донбасу викликали резонанс у всіх політичних колах. Не залишив без уваги цей інцидент і друг Фокіна, а тепер глава делегації України на переговорах в Мінську, перший президент України Леонід Кравчук. Своєю думкою з цього приводу він поділився в інтерв'ю одному з українських телеканалів.
Кравчук назвав заяву Фокіна його особистою думкою, додаючи, що той не радився та не обговорював її з делегацією.
Він також зазначив, що подальшу долю Фокіна на переговорах буде вирішувати Володимир Зеленський.
Глава української делегації наголосив, що не може одноосібно розв’язувати це питання, оскільки це не його компетенція.
Раніше Фокін в інтерв'ю одному з видань заявив, що допускає повну амністію сепаратистів на Донбасі, а також особливий статус для всієї території Донецької та Луганської областей. А коли його слова викликали бурхливу критику, заявив, що представники чинної влади критикують його, оскільки мають зв'язок з "попередниками".
Раніше Фокін говорив, що готовий працювати в ТКГ тільки в разі призначення на офіційну посаду заступника голови делегації. Саме на цю посаду його 18 серпня й призначив президент Володимир Зеленський.
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