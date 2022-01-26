Думка інфекціоніста: скільки днів хворіють на COVID-19

Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський відзначає, що тривалість хвороби при коронавірусі практично аналогічна іншим ГРВІ: хворіємо до 5-6 днів. Більшість за цей час вдало одужує.
"Це 80-90% пацієнтів, за статистичними даними всіх провідних країн світу, і нашими спостереженнями в тому числі", - уточнює лікар.
Інфекціоніст все ж зазначає, що близько 10-20% не видужують швидко, оскільки імунітет ослаблений з різних причин або через хронічні хвороби.
"Подібна ситуація спостерігається під час багатьох захворювань, не тільки під час COVID. У такому випадку слід звернутися до лікаря повторно, обстежитися, лікуватися комплексно. Оскільки є висока ймовірність приєднання бактеріальних ускладнень. При необхідності лікар направить у стаціонар", - відзначає він.
"Так, у випадку COVID-19 є особливості. Є багато моментів, на які дослідники ще не дали вичерпних відповідей. Ми спостерігаємо у деяких пацієнтів затяжний період, коли температура вище 37 градусів тримається і тиждень, і два. Хоча інші скарги відсутні. Це, швидше за все, пов'язано з особливостями імунної відповіді, оскільки SARS-COV-2 намагається ухилитися від дії захисних імунних клітин, впливає опосередковано на противірусну відповідь імунної системи та пригнічує дію інтерферону. Тому організму потрібно більше часу й інші додаткові механізми захисту, щоб повністю нейтралізувати вірус", - пише Дубровський.
Лікар-інфекціоніст зазначає, що імунітет у кожного різний, тому хтось впорається з вірусом швидше, а хтось повільніше.
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