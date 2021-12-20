Думка експертів: найбільш затребувані професії в липні

Експерти проаналізували пропозиції рвботодателей за липень 2020 і з'ясували, що найбільшу зацікавленість в кадрах проявляють організації, пов'язані з рекламною та маркетинговою діяльністю.

"Найбільше нових вакансій з'явилося в галузях реклами, маркетингу і PR - кількість пропозицій зросла на 84%. Зокрема, вакансій для фахівців у сфері реклами стало на 26% більше. Також на 67% більше стало вакансій для фахівців в області фінансів і страхування , де на 36% частіше шукали професіоналів по роботі з клієнтами ", - йдеться в тексті дослідження.

Відзначається, що на самому сервісі кількість компаній, що розміщують вакансії, збільшилася на 31% по відношенню до червня. У сфері культури та освіти - на 37%, в торгівлі - на 35%, у сфері послуг - на 34%.

Пропозицій для випускників та студентів в липні стало на 31% більше, ніж в червні. Також на 9% збільшилася частка пропозицій з повною зайнятістю, а загальна кількість унікальних вакансій зросла на 17%. Експерти пов'язують це з умінням молодих людей швидко адаптуватися до ситуації і наявністю у них навичок роботи в цифровому форматі.

Крім того, активно відновлюється галузь торгівлі та послуг. Кількість вакансій продавців-консультантів зросла на 30%, менеджерів з продажу - на 24%, продавців-касирів - на 27%. У сфері приготування їжі (кафе, ресторани) кількість вакансій зросла на 36%.

Пошук роботи

Частіше стали шукати роботу в сфері краси та здоров'я - кількість нових резюме зросла на 32%. У галузі культури та освіти приріст склав 28%, а в фінансах та страхуванні - 19%. Загальна кількість нових резюме збільшилася на 15% в порівнянні з червнем. Серед претендентів активніше на "Работе.ру" реєструвалися жінки. Приріст нових резюме від жінок склав 17% проти 13% резюме від чоловіків, додають автори дослідження.

За даними дослідження, загальна кількість відгуків на вакансії зросла на 12%. При цьому рекордсмени по зростанню відгуків - водії, які відгукувалися на вакансії в липні майже в два рази частіше, ніж у червні. Число відгуків від офіціантів зросла на 59%, від кур'єрів - на 34%, а від комплектовщиков - на 29%. Попит на офіціантів і зростання кількості відгуків на ці вакансії пов'язані з відкриттям кафе і ресторанів і з ростом числа вакансій в даній сфері.

Сервіс провів дослідження серед більш 200 тис. вакансій, опублікованих за весь липень.