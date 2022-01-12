Молодший партнер великого Китаю

Слід також зазначити, зайнятих в торгівлі, промисловості, сільському господарстві та виробництві послуг китайські трудові мігранти давно вже стали практично незамінні для господарського життя далекосхідних російських регіонів, але при цьому мало контактують з місцевими господарюючими суб'єктами, вважаючи за краще засновувати власні фірми. Чия, на перший погляд, вільна діяльність, як кажуть, контролюється владою прикордонних китайських провінцій, де проживає не менше 200 000 000 чоловік.Довгострокове економічне співробітництво з Китаєм, тон в якому задають такі афілійовані з урядом Росії гіганти, як «Газпром» і «Роснефть», також дає привід для деяких питань. Перш за все, вони виникають в зв'язку з гігантським контрактом на поставку російського газу в Китай, укладеного «Газпромом» з Китайської нафтогазової корпорації в травні 2014 року.Відповідно до цього контракту, «Газпром» буде щорічно поставляти в Китай 38 млрд кубометрів газу. Приблизно стільки ж газу «Газпром» реалізує на ринках Європи. Російський газ до Китаю повинен надходити з нового Чаяндінское родовища в Ленський районі Якутії по газопроводу потужністю в ті ж 38 млрд кубометрів і протяжністю 2158 км., Який будується з 2016 року. Кінцева точка маршруту газопроводу - місто Благовєщенськ Амурської області. Звідти газ буде доставлятися в прикордонний китайське місто Хейхе по трубі, прокладеній в тунелі під дном Амуру. Термін дії контракту - 30 років, сума контракту - 400 млрд доларів. Неважко зрозуміти, що Китай стане монопольним покупцем газу буде надходити по новому газопроводу.Напрями та форми російсько-китайського економічного співробітництва вказують на стрімке перетворення Росії на сировинний придаток Китаю. Росія, що витісняється з сировинних ринків інших країн, виявилася в незавидному положенні. І вона рада буде продати будь-яку свою сировину Китаю, який, маючи за більшістю позицій альтернативні джерела його отримання, цілком здатний жорстко диктувати їй свої умови угод.В рамках тієї ж логіки Росія не може відмовитися від використання китайських трудових мігрантів і змушена закривати очі на їх присутність і поведінку, що, звичайно, загрожує зростанням невдоволення місцевого населення.Уже в найближчій перспективі масштаби «дружнього проникнення» Китаю в далекосхідні російські регіони будуть визначатися їм самим в мінімальної залежності від думки Росії. Китайці народ обережний, тому навряд чи у них є наміри здійснити «дружнє поглинання» цих регіонів. Поглинання території сусідньої держави, тим більше такої запущеної, - справа ризикована і витратна, а китайці ризику не люблять.Інша справа, що, остаточно ставши сировинним придатком Китаю, Росія може рано чи пізно перетворитися і в його молодшого політичного партнера, який буде змушений озиратися на старшого при прийнятті ключових зовнішньополітичних рішень.Або звикне Росія з її жахливою надприродною зарозумілістю до ролі молодшого партнера Китаю, сказати важко.