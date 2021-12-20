Місія ООН у Конго та представники України у ній

Український миротворчий контингент при місії ООН базується на висоті 1500 метрів над рівнем моря в модульному таборі Конго. Вони є вертолітним загоном, який перевозить місцевих жителів та інших членів місії на вертольотах МІ-8.

“Завдання бувають різні. Щодня Місія ООН надсилає нам завдання, згідно з якими ми отримуємо дозволи на польоти. За останні три місяці ми здійснили понад 1000 польотів. За цей час перевезли майже 4,5 тис. людей”, - повідомив Олександр Савченко, пресофіцер 18 окремого вертолітного загону місії ООН.

Українські миротворці є класичними миротворчими силами, які створені з метою - допомагати людям у країнах, що розвиваються, і не тільки. На відміну від російських “миротворців”, наші хлопці не вбивають і не ґвалтують місцевих жителів африканського континенту, а намагаються зробити так, щоб люди нічого не потребували, наскільки це можливо.