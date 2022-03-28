До початку війни і після США і НАТО стверджували, що не стануть вводити свої війська в Україну, у разі повномасштабного вторгнення агресора. Попри це Польща виступила з ініціативою запровадити свій миротворчий контингент для забезпечення безпеки гуманітарних місій та захисту української землі.

“Ми вже знаємо із засобів масової інформації за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки та загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО”, - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Проте залишаються члени Альянсу, які “скептично” ставляться до миротворчої місії. Зокрема Угорщина та Німеччина виступають рішуче проти ініціативи. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив: “Ми підтримуємо мирні зусилля. Ми закликаємо Росію та президента Путіна вивести їхні війська, але ми не маємо планів щодо розміщення військ НАТО на землі в Україні”. Складається враження, що після того, як рашисти нападуть на членів Альянсу, Столтенберг все також "закликатиме вивести війська" окупантів, тому що "підтримує мирні зусилля".

Такі дії лише підтверджують слова рашистів про “слабкий Захід”, який боїться “букерного” та його нацистського режиму. Конфлікт із серцем Європи продовжується, поки НАТО із захопленням спостерігає за тим, як рашисти знищують український народ. “Мирним рішенням” у разі, може лише введення миротворчого контингенту.

Незважаючи на мляву допомогу Альянсу, Польща, країни Балтії та багато інших держав Європи допомагають Україні. Не виключено, що миротворчу місію буде затверджено у двосторонньому порядку, на “добровільній основі” в обхід блокових доктрин.