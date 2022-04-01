Міни у Чорному морі - крок до екологічної катастрофи

22 березня Управління навігаційної гідрографії та океанографії ВМС Туреччини опублікувало повідомлення Навтекс (Navtex) із попередженням про міни, що дрейфують у Чорному морі. Турецька сторона зокрема вказала, що їй надійшли заяви про встановлення мін у портах Одеса, Очаків, Чорноморськ і Південний. Внаслідок обриву тросів вони можуть дрейфувати та створювати небезпеку для суден».

Перша міна була виявлена турецьким цивільним судном вранці 26 березня. Підрозділи ВМС Туреччини вже патрулювали цей район, тому в результаті професійних дій турецьких моряків міна була знешкоджена групою підводної оборони SAS і визначена як «стара».

За фактом виявлення міни міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар провів переговори щодо небезпечного інциденту як з російською так і з українською владою, оскільки обидві сторони звинувачують одна одну. Україна запевняє, що міни були встановлені морським шляхом від Азовського моря до протоки Босфор з метою блокування виходу до Чорного моря українських суден. Російська сторона вину зрозуміло заперечує і посилається на бажання України запобігти наступу на Одесу. Об'єктивно відомо, що штормом міни зірвало і дрейфують у західній частині Чорного моря.

Туреччина не звинуватила жодну сторону в установці мін, і досягла статусу посередника в переговорах України та Росії, які були проведені 29 березня у Стамбулі.

Для продовження пошуків мін, що відірвалися, в регіоні працює мінно-пошукове судно TCG Аккау (М-270). Робота з виявлення та ліквідації мін триває.

Друга міна, як повідомлялося, була виявлена 28 березня біля узбережжя Ігнеади неподалік кордону з Болгарією.

Третя міна була виявлена рибальським судном біля румунського узбережжя. Операцію з розмінування провів мінний загороджувач Віце-адмірал Костянтин Балеску ВМС Румунії за 70 км від берега.

29 березня міністр Акар заявив, що Туреччина продовжує з'ясовувати, звідки взялися міни в Чорному морі біля її берегів і у зв'язку з цим співпрацює з Україною, Росією, Болгарією та Румунією.. Загроза морських мін спонукала владу Туреччини перевести тральщики та морські патрульні літаки у підвищену готовність.

Надзвичайне занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про міни, що дрейфують у Чорному морі, висловив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.. Він зазначив, що цей регіон має критично важливе значення для постачання продовольства з боку України та Росії.

Але Чорне море – це не лише шляхи транспортування продуктів харчування, за які переживає ООН – це ще й шлях транспортування нафти через протоки Босфор та Дарданелли.

Уявити який збиток екології завдасть підриву нафтового танкера просто неможливо. Лихо може бути порівняно з трагедією в Мексиканській затоці, яка швидко переросла в техногенну катастрофу регіонального масштабу і спричинила негативні наслідки для екосистеми на кілька десятиліть вперед. Кількість нафтових танкерів у цих водах, обчислюється десятками тисяч, влада Туреччини навіть обмежувала їх проходи через протоки в нічний час.

Нагадаю, що відповідно до VIII Гаазької конвенції про постановку підводних мін, що автоматично вибухають від дотику від 1907 року, забороняється ставити закріплені на якорях міни, що автоматично вибухають від дотику, які не робляться безпечними, як тільки вони зірвуться зі своїх мінрепів.

Сподіваюся, світова громадськість з'ясує, хто зберіг та встановив заборонені Конвенцією міни, які тепер загрожують цивільним судам, екології Чорного моря та прибережних держав.