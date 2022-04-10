Міністр оборони окупантів "задоволений"

За словами міністра оборони окупантів, цілі першого етапу загарбницької війни в Україні "виконані". Згідно з його звітом, цілями було послабити українську армію, відтягнути на північ, щоб завдати основного удару на Донбасі.

"Не досягнувши бажаного, вони вдали, що бажали досягнутого" - Мішель де Монтель, французький письменник, філософ епохи Відродження. До речі ця фраза описує слова Шойгу.

На самому початку війни, рашисти ставили за мету - "денацифікувати", "демілітаризувати" Україну, захопити Київ і всю країну, позбавити суверенітету, поставити на чолі держави своїх маріонеток. Поступово цілі, якщо їх можна так називати, стали помітно скорочуватися і зазнали змін. Зрештою, не досягнувши нічого з перерахованого вище, рашисти вирішили для себе здобути хоч якусь перемогу і почали перекидати сили на Донбас, щоб повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Тим не менш, громадянське населення все ж таки запам'ятало промови пропагандистів, які говорили про захоплення Києва, Харкова, та й усієї України. Під питанням були лише кілька західних областей країни. Тому заяву Володимира Мединського про виведення військ з Київського та Чернігівського напрямів, а також слова Шойгу, про “досягнення цілей” першого етапу війни, громадянські рашисти розцінили як зраду.

Вже навіть пропаганда не справляється із поясненням дій керівництва країни-агресора. З такими "успіхами" окупантів та їх умінням видавати досягнуте за бажане, вже зараз можна оголосити, що мета нападу виконана та вивести війська, щоб зберегти життя насамперед своїх людей. Але, як відомо, уряду агресора завжди було наплювати на людей і насамперед на своїх. Незважаючи на те, що рашисти програли, як вони висловилися, перший етап війни, зазнають поразки в майбутньому, війна буде зупинена лише після ліквідації її ініціатора.