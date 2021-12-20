Мінування Києва та Луцький терорист: злочини пов'язані?

19:37 21 липень Київ, Україна

Сьогоднішні події з масовими замінування по всій Україні, тримають в напрузі всю Україну. На думку політолога Олега Саакяна, епізоди не мають "одного замовника", але однозначно є окремими спланованими акціями з метою залякування.

«Я б не виключав такої версії, можливо що це - дійсно дестабілізація. Я схиляюся все ж до того, що ситуація з вибухами в Києві - це не скоординована ситуація, а в Луцьку діяв чоловік також самотужки, можливо, це психічні розлади і людина дуже старається привернути до себе увагу своїми болючими вимогами. У Києві поліцейські відпрацювали на 100% і це більше схоже або на місцеві розборки або, можливо, це окрема акція залякування, з огляду на попереднє повідомлення. Тому, я вважаю, що це різні епізоди, а й версію про те, що дії могли бути скоординованими я б відкидати не став », - сказав Саакян.

Політолог зазначив, що зловмисники використовують повідомлення про замінування для залякування, зокрема, для посилення тривоги в суспільстві часто повідомляють неправдиву інформацію.