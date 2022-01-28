МОЗ перевірятиме лікарні на злодійство

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що міністерство перевірятиме медустанови на сумлінність виплат зарплат медикам. За його словами, нещодавно з'явилася інформація про те, що деякі лікарні після підвищення зарплат медперсоналу почали переводити лікарів на півставки замість того, щоб платити всю зарплату.

“Ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку – неприпустима. Тому МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах демонструватиме нездатність виплатити нову базову заробітну плату.. Ми докладно моніторимо ситуацію у кожному регіоні. Керівник закладу, який вирішить у такий спосіб заощадити бюджет лікарні, за рахунок звичайного лікаря чи медсестри, буде покараний”, - заявив Віктор Ляшко.

Ймовірно, ситуація, про яку говорять у МОЗ, відбувається у багатьох медустановах. Про яке покарання говорив Ляшко невідомо, проте було б справедливо прибирати з посад головлікарів таких лікарень або штрафувати на ту суму, якою вони не доплатили своїм лікарям.

Підвищення зарплат медикам необхідно, щоб утримати спеціалістів в Україні. Порушуючи регламент виплат, керівництво медустанов, можна сказати, загрожує національним інтересам країни. В інших випадках такі справи відбуваються в суді, як держзрада, тому покарання за недобросовісні виплати лікарям має бути відповідним.