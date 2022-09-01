Мільйони біженців з України розкидані по всій Європі

Депутати Бундестагу від партії «Альтернатива для Німеччини» заявили, що участь у долі величезної кількості українських біженців стала серйозним випробуванням для простих громадян Німеччини, які повною мірою відчули на собі міграційну кризу 2015 року, від наслідків якої країна так і не оговталася досі.

Опозиційна права партія вважає, що уряд Олафа Шольца не має чіткого бачення шляхів стабілізації економіки, боротьби з інфляцією та, найголовніше, проходження опалювального періоду, називаючи словесну солідарність із народом України чистим популізмом.

З кінця лютого до Німеччини ринув потік біженців і, звичайно, були виявлені зловживання. Можливістю перетнути кордон скористалася величезна кількість «українців» з країн Африки та Близького Сходу, які видавали себе за українських студентів, які тікають від війни. Не обійшлося і без сексуальних скандалів, адже спочатку українські жінки розміщувалися в одних пунктах прийому з африканцями та арабами. Лише після кількох випадків зґвалтувань жінок довелося селити окремо, а це створило додаткове навантаження на житловий фонд, який Німеччина виявилася здатною виділити нужденним, для яких були широко відчинені двері.

Зараз у Німеччині перебуває близько одного мільйона громадян України і всім їм хочеться жити у великих містах, де розвинена інфраструктура, більше вакансій для працевлаштування та вище заробітна плата. Знайти доступне житло для оренди практично неможливо, у невеликих містечках вартість оренди соціального житла близько 600 євро.

Bloomberg повідомляє, що українські біженці, які почали реєструватися на ринку праці в Німеччині, спровокували зростання безробіття до 2,5 млн осіб.

Федеральне агентство зайнятості відзначає і зростання вакансій, проблема полягає в тому, що в Німеччині з 880 тисяч робочих місць більшість не вимагають високої кваліфікації, а значить потенційно їх займуть біженці, що не влаштовує місцеве населення.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців прогнозувало, що Україну можуть залишити від одного до п'яти мільйонів людей, але прогнози не справдилися. ООН зафіксувала 11 млн перетинів кордону з України та 4,7 млн повернень до країни. Близько 6,7 млн наразі офіційно зареєстровані в Європі.

Незважаючи на те, що керівництва більшості країн Європи демонструють єдність поглядів щодо ситуації в Україні та просять населення зменшити амбіції та потерпіти, далеко не всі європейці згодні з кількістю уваги, яку приділяють проблемам України та біженців за наявності цілої низки внутрішніх проблем.

Європейська рада з міжнародних відносин (ECFR) опублікувала дані опитування громадської думки, де респондентів запитали, яку увагу їхній уряд приділяє Україні порівняно з проблемами, з якими стикаються її громадяни. Результати важко вписуються в канву загальної підтримки та співчуття Україні. У Румунії 58% громадян вважають, що уваги Україні надто багато, як то кажуть too much, у Польщі 52%, в Італії 48%, Іспанії 47%, Німеччині 38%.

Веселий прем'єр-міністр Фінляндії Сана Марін, очевидно, заражає своїм оптимізмом співгромадян, адже лише 28% фінів вважають, що уряд надто піклується про Україну.

Великий відсоток (52%) нерозуміння в Польщі, швидше за все, говорить про те, що надія на відновлення місцевої економіки за допомогою біженців з України не виправдалася. Із майже п'яти мільйонів українців, які зараз у статусі біженців перебувають у Польщі, роботу здобули лише близько 200 тисяч. Інші біженці живуть на допомогу.

За результатами соціологічного опитування, проведеного Центральним статистичним управлінням Польщі, війна в Україні є серйозною загрозою для польської економіки. 73% респондентів відзначили згубний та страшний вплив ситуації в Україні на економіку Польщі.

Поляки серйозно побоюються за свій матеріальний добробут та робочі місця.

Оскільки польські закони передбачають рівні зарплати для громадян країни та біженців з України, роботодавці знизили зарплату для всіх.

Враховуючи, що кінця військових дій не видно, люди, які втратили дах, не скоро отримають можливість повернутися додому, а значить соціальна напруга в європейських країнах зростатиме.