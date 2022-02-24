Мільярди на війну і жодної копійки власному населенню

Якщо звернутися до даних 2015 року, то один постріл із РСЗВ (реактивна система залпового вогню) «Град» коштує від 600 до 1000 доларів залежно від наповнення снаряда. Установка за один залп випускає 40 таких ракет. Яка кількість пострілів вже була зроблена за останні кілька днів? За вісім років? А набої до стрілецької зброї, до САУ, до РПГ-7, до танків, авіації, ВМФ, зарплати військовослужбовцям, обмундирування, розгортання військових госпіталів, паливо тощо. За даними 2007 року, похід одного атомного підводного човна коштував 100 тис. доларів на день. З урахуванням інфляції вартість могла зрости більш ніж у 2 рази.

У 2008 році, ввівши війська до Грузії, Росія за 5 днів витратила понад 530 млн. доларів.. І це лише за 5 днів, при цьому чисельність російських військ та сепаратистів була меншою, ніж зараз перебуває на українських кордонах.

Війна в Україні триває 8 років. І весь цей час Кремль спонсорував операції власних спецслужб, постачав зброю та боєприпаси терористам Донбасу. У той час як у Росії з кожним роком підвищується інфляція, зарплати населення падають, збільшуються ціни на комунальні послуги, дедалі більше людей опиняється за межею злиднів, Путін, на користь власних імперських амбіцій, вирішує “наводити порядки” за межами своєї країни, щороку викидаючи мільярди доларів платників податків у вогонь війни. Хіба такого президента хочуть бачити на чолі держави росіяни? Настав час прийти до тями і хоча б спробувати зрозуміти, що головний ворог Росії не на заході, а в Кремлі.