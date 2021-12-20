Міграційна криза для відвернення уваги

За словами колишнього надзвичайного та повноважного посла України в Хорватії, Боснії та Герцеговині Олександра Левченка, міграційна криза вже одного разу допомогла Кремлю відвернути увагу громадськості від Донбасу: “Міграційна криза – це фактично гра. Це все спроєктовано у Кремлі. Тому що 5 років тому, у 2015-2016 роках, був дуже схожий сценарій, коли сирійські біженці пішли з Туреччини до Євросоюзу православним коридором через Грецію, Македонію, Сербію, Угорщину. Тобто, через країни, які контролює Кремль, де великий вплив Москви. Було організовано потік біженців”.

Тоді тема Донбасу пішла з перших сторінок ЗМІ і вся увага була зосереджена на біженцях із Сирії. За словами Левченка, зараз Росія має ту саму мету: “Це спроба Москви відвернути увагу від того, що відбувається на кордонах України. Москва має всі можливості організувати такий потік біженців з арабського світу, точніше – у цьому випадку ми говоримо більше про Ірак. Організація біженців – це не рішення Мінська та Білорусії, вони просто не вміють такого робити. Але це вміють робити росіяни. Чому? Тому що Росія - не головний експортер нафти та газу. Росія - головний експортер нестабільності, війни та конфліктів”.

Очевидно, що потік біженців не міг бути організований режимом Лукашенка самостійно. Тим не менш, мета цієї кризи не тільки в маневрі, що відволікає. Росії потрібна сертифікація «Північного потоку-2» від ЄС, що Кремль і збирається досягти шляхом створення енергетичної кризи і, тепер, відправивши тисячі громадян країн Близького Сходу на кордони Польщі, Литви та Латвії як свого роду послання.