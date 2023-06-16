МЗС росії висуває умови миру Україні

14:29 31 травня Київ, Україна

Заступник глави МЗС росії Михайло Галузін перерахував щонайменше шість умов для припинення війни з Україною. Одна з них – Україна має “припинити бойові дії”. За словами заступника кінської голови, крім відмови від опору, для “врегулювання” Україна має відмовитися від постачання західного озброєння. Для досягнення “всеосяжного, справедливого та міцного” миру Україна має відмовитися від вступу в НАТО та Євросоюз, визнати “нові територіальні реалії”, а також визнати російську мову державною та дотримуватися основних прав людини, у тому числі право на свободу віросповідання.

Неможливо не відзначити, що апетити агресора зменшилися. Проте, як умови, і сам факт висування умов окупантів вражає. Чи вони прибувають у паралельному всесвіті, чи не хочуть, щоб війна припинилася. Про яку “державну російську мову” вони говорять, про які “нові територіальні реалії”? Єдина умова, за якої Київ піде на переговори з рф – повне виведення російських військ із української території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року.

Єдине пояснення, чому МЗС висуває такі вимоги, може бути глобальна ідея “миру” від росії. Не в силах витримати високий темп ЗСУ, противник боїться майбутнього наступу українців і путіну важливо зараз поставити війну на паузу, а для цього необхідно продати Заходу мирні переговори. З цієї точки зору висунуті вимоги МЗС рф здаються не такими нездійсненними, як ті, що путін висував на початку вторгнення. Проте західні партнери вже намагалися наполягти на переговорах, пропонуючи Києву зустрітися із представниками агресора. Як і раніше, останнє слово залишається за Україною і доти, доки окупант не покине останнього квадратного метра нашої території, ні про який мир ніхто не говоритиме.