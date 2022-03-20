Цифровізація освіти: міжнародний досвід допоможе уникнути проблем

17:56 26 жовтня Київ, Україна

Після канікул на старшокласників чекає змішаний формат навчання, на дистанційку будуть переводити школи, що знаходяться в червоній зоні.

Експерт у сфері освіти Микола Скиба зазначив, що Україна повинна орієнтуватися на досвід Естонії та співпрацювати з великими корпораціями для цифровізації освітнього процесу.

«Треба звертати увагу перш за все на досвід з ігрових форматів, це те, що діти краще за все сприймають. Через гру можна вивчати як прості математичні дії, так і складні речі. Це включає дітей в процес. Така практика успішно застосовується в багатьох країнах - від Арабських Еміратів до США. У більшості випадків, це, звичайно, приватні школи і програми IB (International Bachelor), також є американські, британські програми. У Великобританії діти починають ходити в школу з 4 років, там є Preschool, але також існують дуже цікаві підходи», - розповів Скиба.

Скиба зазначив, що епідемія прискорила цифровізацію освітнього процесу, і це вимагає глибокого співробітництва з корпораціями і компаніями.

«Останнім часом це було пов'язано з необхідністю використовувати технології, в тому числі в дистанційному навчанні. Включаються великі компанії, освітні портали, які допомагають створювати контент і поширювати його за допомогою освітніх платформ. Наприклад, у Великій Британії до цього залучається BBC. Подібна співпраця індивідуалізована і корисна. Такий формат буде ставати все більш популярним, оскільки цифрова трансформація відбувається дуже швидко, тому технології стають невіддільним інструментом. Зараз вже мова йде не просто про опанування технологій, а про цифрову грамотність», - сказав Скиба.

На думку експерта, Україна повинна орієнтуватися на досвід Естонії в процесі освітньої реформи відповідно до технічних можливостей сьогодення.