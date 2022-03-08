Місцеві вибори: в Україні з'являться несподівані коаліції

19:42 12 жовтень Київ, Україна

Після виборів 25 жовтня на місцевому рівні можуть з'явиться несподівані коаліції, виходячи з того, які існують проблеми на місцях.

Політолог Сергій Биков зазначив, що після виборів на місцях можуть з'явитися несподівані коаліції між представниками політичних партій.

«Якщо ми беремо національний вимір, то ніяких коаліцій між «Слугою народу»,«ЄС»,«Батьківщиною», ОПЗЖ або «Голосом» бути не може станом на зараз. На національному рівні це абсолютно різні політичні сили з різним світоглядом, і вони роблять акцент на абсолютно різних напрямках діяльності, як по внутрішній, так і по зовнішній політиці», - сказав Биков.

Експерт додав, що на місцевому рівні можуть бути різні коаліції.

«Те, що говорив пан Качура - щодо союзу партії влади з ОПЗЖ - це стосується місцевого рівня, місцевого самоврядування. І в місцевих радах можливі будь-які коаліції, адже місцеві ради - це не про НАТО, наприклад. Це про водоканали, про комунальні послуги, про місцеві дороги - в загальному про проблеми, які є на місцях», - сказав Биков.

Він пояснив, що новостворена влада на місцях буде намагатися сформувати дієву більшість, щоб ефективно вирішувати свої проблеми. Тому партійна ознака не матиме особливого значення для місцевих рад.