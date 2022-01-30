Місцеві вибори та децентралізація: як будуть плануватися бюджети

20:48 17 вересень Київ, Україна

Реформа децентралізації буде активно використовуватися під час передвиборчих перегонів, й головною темою стануть бюджети.

Директор аналітичного центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко зазначив, що в громадах, які були сформовані в останню чергу, буде складніше провести вибори та почати зміни, тому що в порівнянні з успішними прикладами у них відсутній досвід, і керівникам цих громад нічого представити виборцям.

«Кожен намагається використовувати реформу місцевого самоврядування та реформу державної влади в своїх інтересах, на свою користь. Зрозуміло, що отримати великі кошти мало, треба ще розумно ними розпорядитися. Поки ми не можемо говорити про досягнення тих громад, які вже давно децентралізовані, утворили об'єднання, провели реформи та збільшили бюджети. Але у нас є й приклади успішних громад, де оновили інфраструктуру та інше», - сказав Сергієнко.

За його словами, під час місцевих виборів лідери тих громад, які були сформовані раніше, матимуть переваги, оскільки їхнім лідерам є що продемонструвати виборцям.

Олександр Сергієнко додав, що прикладів, коли в Україні громади формувалися успішно, багато.

«Тут великий плюс для мерів. Громадам, які вже були сформовані зараз, легше. Їм, точніше, їхнім мерам зараз є що показати, а ось тим, хто тільки сформувався, буде складніше», - сказав він.

Однак Сергієнко застеріг, що громади, які сформувалися в останню чергу, можуть мати надалі проблеми з розподілом бюджетів через відсутність досвіду управління децентралізованою громадою.