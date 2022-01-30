Місцеві вибори та децентралізація: як будуть плануватися бюджети

Реформа децентралізації буде активно використовуватися під час передвиборчих перегонів, й головною темою стануть бюджети.
Директор аналітичного центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко зазначив, що в громадах, які були сформовані в останню чергу, буде складніше провести вибори та почати зміни, тому що в порівнянні з успішними прикладами у них відсутній досвід, і керівникам цих громад нічого представити виборцям.
За його словами, під час місцевих виборів лідери тих громад, які були сформовані раніше, матимуть переваги, оскільки їхнім лідерам є що продемонструвати виборцям.
Олександр Сергієнко додав, що прикладів, коли в Україні громади формувалися успішно, багато.
«Тут великий плюс для мерів. Громадам, які вже були сформовані зараз, легше. Їм, точніше, їхнім мерам зараз є що показати, а ось тим, хто тільки сформувався, буде складніше», - сказав він.
Однак Сергієнко застеріг, що громади, які сформувалися в останню чергу, можуть мати надалі проблеми з розподілом бюджетів через відсутність досвіду управління децентралізованою громадою.
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