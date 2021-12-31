Місцеві виборів в ОРДЛО: чекати чи провокацій
19:54 19 серпень Київ, Україна
Центральна виборча комісія звернулася до РНБО та силовикам, для отримання інформації про існуючі загрози під час проведення виборів в ОРДЛО.
Політолог Олег Лісний зазначив, що РНБО має розробити сценарії про ймовірні ризики і забезпечити голосування в інших містах в разі високого рівня небезпеки на прифронтових територіях.
«Прифронтові території знаходяться під постійним ризиком навіть під час перемир'я. Ми повинні розуміти, що з того боку знаходяться не трактористи і не шахтарі, а російська армія, яка може і зацікавлена в тому, щоб в період виборів здійснювати певні дії. Один з реальних сценаріїв - це те, що можуть бути провокації під час голосування і для картинки, і для того, щоб вплинути на українську владу », - сказав Лісний.
Експерт зазначив, що при організації виборчого процесу на прифронтових територіях повинні бути враховані ризики військових провокацій, тому деякі ділянки можуть бути перенесені в інші райони.
«Щоб уникнути провокацій, можна обмежити певні права. Мається на увазі, що на цей раз в деяких прикордонних зонах виборів не буде. Думаю, це правильний варіант. Але РНБО має вивчити ризики і подати можливі сценарії в ЦВК. Можливо, вони інакше запропонують вирішити це питання », - додав Олег Лісний.
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