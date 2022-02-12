Мертві але ... дуже активні)

Засідання Московської міської Думи з перервою в півгодини, розпочате 19 травня о 10 годині закінчилося лише 20 травня о першій годині ночі. Навіщо? Коли можна було абсолютно спокійно зібратися в інший день, хоча б і на наступний. Але депутати мабуть дуже поспішали на відпочинок в далекі країни. Тим більше, що відпустку вони собі зробили самі…
Мосміскдума оголосила перерву в своїй роботі на 4 місяці - з 24 травня по 19 вересня - зі збереженням заробітної плати. За рішення проголосували представники «Єдиної Росії» і провладної фракції «Моя Москва». 16 депутатів від опозиції висловилися проти.
Такі терміни літніх канікул запропонував віце-спікер Степан Орлов. Він пояснив, що «через пандемію багато заходів у виборчих округах скасовувалися, і тепер депутатам потрібен час, що всі їх провести, відпрацювати звернення громадян і при необхідності - провести передвиборну кампанію».
Середня заробітна плата депутата Мосміськдуми становить 617 тисяч рублів на місяць. Практично 2,5 мільйони відпускних! Ця новина - краще пояснення цифрам недавнього соцопитування «іноагента» «Левада-Центру». За даними цієї соціології, у Мосміськдумі, третина якої працює на звільненій, добре оплачуваній основі (в основному це депутати «адміністративного пулу»), рівень схвалення діяльності дорівнює 13%, а невдоволення набагато вище - 30%, ніж навіть у муніципальних депутатів (16% схвалення і 20% несхвалення відповідно). Хоча муніципальні депутати в Москві позбавлені скільки-небудь реальних повноважень і поєднують свою представницьку діяльність з основною зайнятістю без зарплат і ресурсів на виконання депутатських функцій (тобто тільки невеликі квартальні виплати за участь в прийманні об'єктів благоустрою).
Мешканці Москви вже звикли до «чудес», які постійно продукує Мосміськдума. Але деякі речі не можуть не шокувати навіть звиклих до думських «закидонів». Мосміськдума продовжила повноваження померлому майже рік тому депутату, щоб відтягнути призначення довиборів у одному із столичних округів. Округ №37, відомий своєю вільнодумністю та протестністю, звільнився 16 серпня минулого року після смерті депутата від КПРФ, актора і режисера Миколи Губенка.
Мосміськдума фактично на півтора місяці продовжила повноваження померлого Губенко: постанову про припинення повноважень депутата було прийнято тільки 30 вересня минулого року, причому в ньому було зазначено, що саме в цей день (а не з моменту смерті парламентарія) воно вступає в силу. Тобто ще протягом півтора місяців покійний депутат залишався «при виконанні».
Згідно із законом, довибори по ньому повинні були пройти протягом року після того, як звільнився мандат, тобто до 15 серпня 2021 року. Призначити вибори за 90 днів до дати голосування (тобто не пізніше 17 травня) повинна Мосміськдума, а якщо вона цього не зробить, то Мосміськвиборчком. Але дата голосування досі не призначена.
Замголови Мосміськвиборчкому Дмитро Реут заявив, що довибори по 37 округу пройдуть в Єдиний день голосування 13 вересня. Схоже на те, щ до порушення закону фі депутати і чиновники відносяться, як до звичайного повсякдення.
Казуси з померлими депутатами не новина у діяльності російських «народних обранців» усіх рівнів. Інфернальна історія з депутатом Вахою Агаєвим, який помер у вересні минулого року від коронавірусу, і в день смерті, перебуваючи в комі, якимось чином встиг проголосувати на засіданні Держдуми, довгий час бентежила мізки росіян та навіювала думки про «потусторонні» події та чудеса. Хоча чого дивуватися? Росія завжди, споконвіку була на них багата…
«Там царь Кащей над златом чахнет; Там русский дух… там Русью пахнет!»
Мосміскдума оголосила перерву в своїй роботі на 4 місяці - з 24 травня по 19 вересня - зі збереженням заробітної плати. За рішення проголосували представники «Єдиної Росії» і провладної фракції «Моя Москва». 16 депутатів від опозиції висловилися проти.
Такі терміни літніх канікул запропонував віце-спікер Степан Орлов. Він пояснив, що «через пандемію багато заходів у виборчих округах скасовувалися, і тепер депутатам потрібен час, що всі їх провести, відпрацювати звернення громадян і при необхідності - провести передвиборну кампанію».
Середня заробітна плата депутата Мосміськдуми становить 617 тисяч рублів на місяць. Практично 2,5 мільйони відпускних! Ця новина - краще пояснення цифрам недавнього соцопитування «іноагента» «Левада-Центру». За даними цієї соціології, у Мосміськдумі, третина якої працює на звільненій, добре оплачуваній основі (в основному це депутати «адміністративного пулу»), рівень схвалення діяльності дорівнює 13%, а невдоволення набагато вище - 30%, ніж навіть у муніципальних депутатів (16% схвалення і 20% несхвалення відповідно). Хоча муніципальні депутати в Москві позбавлені скільки-небудь реальних повноважень і поєднують свою представницьку діяльність з основною зайнятістю без зарплат і ресурсів на виконання депутатських функцій (тобто тільки невеликі квартальні виплати за участь в прийманні об'єктів благоустрою).
Мешканці Москви вже звикли до «чудес», які постійно продукує Мосміськдума. Але деякі речі не можуть не шокувати навіть звиклих до думських «закидонів». Мосміськдума продовжила повноваження померлому майже рік тому депутату, щоб відтягнути призначення довиборів у одному із столичних округів. Округ №37, відомий своєю вільнодумністю та протестністю, звільнився 16 серпня минулого року після смерті депутата від КПРФ, актора і режисера Миколи Губенка.
Мосміськдума фактично на півтора місяці продовжила повноваження померлого Губенко: постанову про припинення повноважень депутата було прийнято тільки 30 вересня минулого року, причому в ньому було зазначено, що саме в цей день (а не з моменту смерті парламентарія) воно вступає в силу. Тобто ще протягом півтора місяців покійний депутат залишався «при виконанні».
Згідно із законом, довибори по ньому повинні були пройти протягом року після того, як звільнився мандат, тобто до 15 серпня 2021 року. Призначити вибори за 90 днів до дати голосування (тобто не пізніше 17 травня) повинна Мосміськдума, а якщо вона цього не зробить, то Мосміськвиборчком. Але дата голосування досі не призначена.
Замголови Мосміськвиборчкому Дмитро Реут заявив, що довибори по 37 округу пройдуть в Єдиний день голосування 13 вересня. Схоже на те, щ до порушення закону фі депутати і чиновники відносяться, як до звичайного повсякдення.
Казуси з померлими депутатами не новина у діяльності російських «народних обранців» усіх рівнів. Інфернальна історія з депутатом Вахою Агаєвим, який помер у вересні минулого року від коронавірусу, і в день смерті, перебуваючи в комі, якимось чином встиг проголосувати на засіданні Держдуми, довгий час бентежила мізки росіян та навіювала думки про «потусторонні» події та чудеса. Хоча чого дивуватися? Росія завжди, споконвіку була на них багата…
«Там царь Кащей над златом чахнет; Там русский дух… там Русью пахнет!»
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