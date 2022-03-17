Міняти треба не Трудовий кодекс, а трудові відносини

Кабінет Міністрів України планує внести низку серйозних змін в Трудовий кодекс (ТК), експерти розповіли, які небезпеки несе проєкт ТК і як можна протидіяти ризикам.
"Новий Трудовий кодекс - це антисоціальний проєкт"
Політолог, громадський діяч Олександр Лазарєв вважає, що з нововведень, які стали надбанням громадськості, плюс-мінус нормальним здається тільки договір з фрілансерами. За його словами, це хоч якось регулює трудові відносини і дає гарантію людям, що ті отримають зарплату.
"Новий Трудовий кодекс - це антисоціальний проєкт"
Політолог, громадський діяч Олександр Лазарєв вважає, що з нововведень, які стали надбанням громадськості, плюс-мінус нормальним здається тільки договір з фрілансерами. За його словами, це хоч якось регулює трудові відносини і дає гарантію людям, що ті отримають зарплату.
Відверто антисоціальними експерт називає такі пропоновані пункти як:
- шість робочих днів на тиждень - за рішенням роботодавця;
- скорочення оплати понаднормових - з 200% до 120% від зарплати;
- звільнення без причин і попереджень, але з компенсацією.
- шість робочих днів на тиждень - за рішенням роботодавця;
- скорочення оплати понаднормових - з 200% до 120% від зарплати;
- звільнення без причин і попереджень, але з компенсацією.
На думку Олександра Лазарєва, подібний проєкт Трудового кодексу говорить лише про те, що у нас йде знищення соціальної держави.
"Україна отримає додаткове навантаження на судову систему"
Будь-які порушення прав людини в частині трудових спорів (в тому числі швидкі звільнення без пояснень причин) будуть приводом і підставою для звернення до судів України - всіх інстанцій. У цьому впевнений доктор права, адвокат Іван Ліберман.
Будь-які порушення прав людини в частині трудових спорів (в тому числі швидкі звільнення без пояснень причин) будуть приводом і підставою для звернення до судів України - всіх інстанцій. У цьому впевнений доктор права, адвокат Іван Ліберман.
В результаті, підкреслює експерт, ми отримаємо серйозне додаткове навантаження на судову систему.
"Неконкурентні зарплати ніяким Трудовим кодексом не виправити"
Економічний експерт Владислав Банков вважає, що держава надмірно втручається в економічну діяльність суб'єктів господарювання і звичайних громадян.
Економічний експерт Владислав Банков вважає, що держава надмірно втручається в економічну діяльність суб'єктів господарювання і звичайних громадян.
На думку експерта, якби уряд реально турбувався про долю простих громадян, він би швидше піднімав неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а не мінімальні зарплати.
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