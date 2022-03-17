Міняти треба не Трудовий кодекс, а трудові відносини

13:18 20 жовтня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України планує внести низку серйозних змін в Трудовий кодекс (ТК), експерти розповіли, які небезпеки несе проєкт ТК і як можна протидіяти ризикам.



"Новий Трудовий кодекс - це антисоціальний проєкт"

Політолог, громадський діяч Олександр Лазарєв вважає, що з нововведень, які стали надбанням громадськості, плюс-мінус нормальним здається тільки договір з фрілансерами. За його словами, це хоч якось регулює трудові відносини і дає гарантію людям, що ті отримають зарплату.

"В іншому - це антисоціальний проєкт, який знищує захист трудящих, - впевнений Олександр Лазарєв. - А чому дивуватися? Люди, приходячи до влади, заявили, що вони - лібертаріанці. А це означає, що держава особливо нікому не допомагає. Що кожен сам за себе. Що людина людині - вовк. Так вони і почали діяти - знищуючи профспілки, завдаючи ударів по малому і середньому бізнесу. А тепер вирішили бити в цілому по трудовому товариству".

Відверто антисоціальними експерт називає такі пропоновані пункти як:



- шість робочих днів на тиждень - за рішенням роботодавця;



- скорочення оплати понаднормових - з 200% до 120% від зарплати;



- звільнення без причин і попереджень, але з компенсацією.

"Ці антинародні ініціативи нівелюють першу статтю Конституції, де говориться, що ми є соціальною державою, - підкреслює політолог. - А якщо це так, то, може, ми не будемо платити податки? Чому у нас є обов'язки перед державою, а прав ми не маємо? І коли у нас з'являються такі думки - це величезні ризики. Тому що влада (яка сліпо наслідує ті правила, які виписує зовнішнє управління) підштовхує нас до цих думок, нинішня влада знищує державу як механізм регуляції взаємодії суспільних відносин. Як наслідок - ми кожен день стаємо все біднішими - як держава, так і народ".

На думку Олександра Лазарєва, подібний проєкт Трудового кодексу говорить лише про те, що у нас йде знищення соціальної держави.

"Україна отримає додаткове навантаження на судову систему"

Будь-які порушення прав людини в частині трудових спорів (в тому числі швидкі звільнення без пояснень причин) будуть приводом і підставою для звернення до судів України - всіх інстанцій. У цьому впевнений доктор права, адвокат Іван Ліберман.

В результаті, підкреслює експерт, ми отримаємо серйозне додаткове навантаження на судову систему.

"Ще один важливий момент - в міжнародному праві, українському праві, у відповідних кодексах, які регулюють цивільно-правові відносини, прописано, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, при розриві трудових відносин. І хто б з роботодавців як кого не звільняв (з поясненням причин, без цього) - все це буде приводом для звернення до суду, - попереджає Іван Ліберман. - І за незаконне звільнення (в разі, якщо не доведено в суді, що для цього був привід), роботодавець отримає програшний суд - і буде змушений компенсувати не тільки матеріальні збитки, але і моральну шкоду".

"Неконкурентні зарплати ніяким Трудовим кодексом не виправити"

Економічний експерт Владислав Банков вважає, що держава надмірно втручається в економічну діяльність суб'єктів господарювання і звичайних громадян.

"Основна проблема полягає в тому, що в Україні недостатня конкуренція між роботодавцями на ринку призводить до неконкурентних зарплат для працівників. І це жодним Трудовим кодексом не виправити. Ну, а будь-які регуляції, будь-які адміністративні заходи тільки погіршують ситуацію в цьому плані, - підкреслює Владислав Банков. - Точно так же підвищення мінімальної зарплати призводить лише до збільшення податкового тиску на бізнес".

На думку експерта, якби уряд реально турбувався про долю простих громадян, він би швидше піднімав неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а не мінімальні зарплати.