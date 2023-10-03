Медведєв збирається знищувати німецькі заводи

11:44 03 жовтня Київ, Україна

“Ну, в такому разі й удари по німецьких заводах, де ці ракети роблять, повністю відповідатимуть міжнародному праву. Все-таки ці недоумки активно штовхають нас до Третьої світової”, - пригрозив похмільний “сомельє”.

Погрози придворного блазня, який колись заміняв путіна у кріслі президента рф, дещо розчаровують. Очевидно, він ненадовго зменшив градус алкоголю і відійшов від погроз початку ядерного апокаліпсису до банальних погроз знищення промислової інфраструктури Заходу.

Пости медведєва більше схожі на образи неповнолітньої дівчинки-блогера і ніяк не відповідають рівню чиновника, особливо з огляду на той факт, що жодна його погроза не була втілена в реальність.

З іншого боку, за логікою вічно п'яного, заводи з виробництва ракет та іншого озброєння на території рф є законною військовою ціллю для українських захисників і по них необхідно завдавати ударів. Тому дивно, чому в кремлі цьому дивуються та погрожують “Сарматами” всім, хто причетний до чергового удару ракетами чи дронами по території рф.