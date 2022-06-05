ведмедів надув і до того опухлі від горілки щіки і включив шантаж по-російськи

13:11 05 червня Київ, Україна

До того ж недомірок звинуватив Захід, нібито той своєю допомогою Україні та постачанням зброї продовжує конфлікт і не дає Києву сісти за стіл переговорів.

Не встигли в Росії поховати клоуна жириновського, як на арену вийшов його ведмідь і почав зображати блазня.

Що означають заяви медведєва і чи справді росія готує ядерний удар по Україні чи Заходу, розповів політолог Віталій Бала .

Складається враження, що ведмедів хоче зіграти роль покійного младимира мириновського, який свого часу говорив багато того, що в кремлі не могли сказати, і там дивилися, як реагуватимуть на ці заяви. Але від самого жириновського справді нічого не залежало. І я думаю, що тут така паралель коректна, бо ведмедів мало на що може серйозно впливати. Тобто людина, яка не має певних владних повноважень, може собі дозволити говорити різні речі, «надмухуючи щоки». Таке буває не тільки в російській політиці, а загалом у міжнародній політиці і навіть у повсякденному житті. Тому відповідні заяви треба сприймати спокійно, хоч від них і не потрібно просто відмахуватись.

Слід далі дивитися і стежити, чи будуть після цієї заяви ведмедєва виступати якісь серйозніші представники московської влади, і вже тоді буде зрозуміло, що це було насправді. Поки що заяви ведмедєва виглядають як досить примітивний шантаж і спроба когось залякати . Більше того, наскільки я розумію, слова ведмедєва прозвучали після заяви Байдена про те, щоб росія має добре подумати, чи слід застосовувати ядерну зброю проти України.. Тому, напевно, ведмедів і звертався до Бога у своєму інтерв'ю, намагаючись показати, що ситуація із застосуванням ядерної зброї проти України начебто так і розвивається.

Це більше нагадує певний варіант реагування чи рефлексії на межі істерики, тому що в Росії вже ясно усвідомили, що війна з Україною була великою помилкою, і так чи інакше ця війна для Росії може дуже погано завершитися. Тому я думаю, що такими заявами хочуть спробувати завершити війну, але на тих умовах, які для них були б прийнятними. Звідси можливо, що найближчим часом ми почуємо не одну подібну заяву. Це буде відбуватися на тлі очікувань того, що за три тижні запрацюють нові високоточні ракетні системи, які були надані США, і наші хлопці навчаються ними керувати. І на тлі цього ми знову почуємо різні заяви з росії, мета яких буде одна – спробувати вийти із ситуації з війною на найкращих для Москви умовах. Хоча, на мою думку, зараз навряд це можливо.

Загалом, коли у світі зайшла розмова про допомогу Україні, Росія включала інформаційний шантаж. Тобто спочатку йшлося про хімічну зброю, потім вони дійшли до ядерної зброї, після чого ця тема затихла, але зараз вони знову запускають тезу застосування ядерної зброї.. Варто лише згадати слова кремлівської пропагандистки симоньян в одному з ефірів російського телебачення про те, що росіяни не можуть просто так програти, і тому застосування ядерної зброї для кремлівської пропагандистки видалося ймовірним варіантом розвитку подій.

До того ж такі розмови про застосування ядерної зброї можуть бути певним маркером, коли погіршується ситуація для росіян, і вони починають розмахувати цим "ядерним кийком". По суті, москва вже майже все випробувала, і навіть була інформація про використання хімічної зброї в Маріуполі. Єдине, що поки що не застосували росіяни на цій війні – це ядерна зброя. У той же час, як українці, так і особливо росіяни повинні пам'ятати заяву Великобританії про можливість застосування нею превентивного ядерного удару. Тому в цій ситуації значна частина кремлівської верхівки розуміє, що для них все це може погано закінчитися.. Тому мені здається, що йдеться лише про спробу технології інформаційного шантажу, проте я не думаю, що в кремлі є достатня кількість таких людей, які не дружать із головою, як путін та ведмедів, і які захочуть, щоб їхні сім'ї опинилися під загрозою ядерного удару.

Карма не забарилася.

І ще трошки про маленького, маленького клоуна

Як пишуть самі російські користувачі: на фото Ілля, син нашого маленького клоуна, Дмитра Медведєва. Він не служив в армії, не платив податків, він живе рентою в США на гроші свого батька.. І живе дуже непогано. До речі, його тато нещодавно заявив що за кордоном у нього нічого і нікого немає.

І один із коментів: Повідомляють, що в Іллі Медведєва відкликали робочу візу і наказали о 48 годині з'їбати нахуй із Каліфорнії.