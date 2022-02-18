Медведчук вважає, що вимоги ЄС до України обумовлені домовленістю з МВФ

20:59 25 вересень Київ, Україна

Депутат Верховної Ради Віктор Медведчук вимагає від Міністерства закордонних справ України роз'яснень щодо низки питань, на які повинні відповісти МВФ і ЄС.

На думку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), МВФ і ЄС мають якісь таємні домовленості щодо України. Приводом для підготовки депутатського запиту в дипломатичне відомство країни стала заява віцепрезидента Європейської комісії, верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля під час недавнього візиту до Києва. Він сказав, що ЄС готовий надати Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, однак для цього Києву потрібно погоджуватися з усіма вимогами МВФ.

"Вимагаю від МЗС України негайно звернутися з офіційним запитом до МВФ і ЄС. Суть запиту: наявність або відсутність у цих міжнародних організацій будь-яких таємних (усних або письмових) домовленостей щодо України. При наявності таких домовленостей щодо суверенної держави Україна, вони повинні бути негайно оприлюднені відповідно до загальноприйнятої міжнародної практики. Україна не може дозволити ставитись до себе як до колонії ", - зазначив Медведчук.