21:13 22 січня Київ, Україна

Нещодавно президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна. Усі вони працювали на користь агресора. Медведчука спіймала СБУ і передала як обмінний фонд до росії, відтоді він перебуває там.

Вперше після повномасштабного вторгнення, кум путіна виступив із політичною заявою. Від його імені було випущено статтю, в якій він звинуватив Захід у розв'язаній кремлем війні, заявив, що “Україна - це росія”, і “на Заході мають визнати, що росія має свої інтереси”.

Слова Медведчука точно повторюють пропагандистські наративи кремля. Позбавлення українського громадянства цієї людини має лише один недолік – час. Це потрібно було зробити значно раніше. Відвертий агент кремля, який після 2014 року не припиняв наполягати на “відновленні відносин із росією”, не вартий бути українцем. Медведчук виправдовує війну, а заявляючи про “інтереси кремля”, наголошує, що путіну мають дати право робити все, що він захоче.