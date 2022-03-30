Медичне сортування: кому буде надано допомогу

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що в разі виявлення понад 20 тисяч хворих на добу, в Україні буде запроваджено протокол медичного сортування.
Глава БФ «100% життя» Дмитро Шерембей пояснив, що згідно з протоколом, допомога надаватиметься вибірково, а рішення про надання медичної допомоги буде приймати терапевт.
«У нас і зараз фактично вибіркова медична допомога: швидка відмовляється їхати на виклики. Це вже вибіркова медична допомога, тому чекати 20 тисяч інфікованих на добу нам не доведеться. Звичайно ж, 20 тисяч на добу - це буде велика біда, тому що ми не зможемо забезпечити хворих необхідною допомогою, і ніякі мобільні госпіталі цієї проблеми не вирішать», - зазначив Шерембей.
Експерт підкреслив, що приймати рішення про надання медичної допомоги в такому випадку буде сімейний лікар.
«Це така модель, коли медичну допомогу, на жаль, доведеться надавати не всім, а тільки тим, хто в дуже важкому стані. Все на розсуд лікаря. Ми будемо залежати від терапевта», - додав він.
Експерт підкреслив, що при такій моделі надання медичної допомоги необхідні консультації з ВООЗ.
«Перш за все, потрібно прагнути до уникнення такої кількості інфікованих, а у нас продовжують ходити в школи, в університети, як ні в чому не бувало. Не помічають, що діти є двигуном цієї епідемії, тому що переносять коронавірус, в основному, безсимптомно», - зазначив Шерембей.
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