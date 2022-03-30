Медичне сортування: кому буде надано допомогу

14:00 06 листопада Київ, Україна

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що в разі виявлення понад 20 тисяч хворих на добу, в Україні буде запроваджено протокол медичного сортування.

Глава БФ «100% життя» Дмитро Шерембей пояснив, що згідно з протоколом, допомога надаватиметься вибірково, а рішення про надання медичної допомоги буде приймати терапевт.

«У нас і зараз фактично вибіркова медична допомога: швидка відмовляється їхати на виклики. Це вже вибіркова медична допомога, тому чекати 20 тисяч інфікованих на добу нам не доведеться. Звичайно ж, 20 тисяч на добу - це буде велика біда, тому що ми не зможемо забезпечити хворих необхідною допомогою, і ніякі мобільні госпіталі цієї проблеми не вирішать», - зазначив Шерембей.

Експерт підкреслив, що приймати рішення про надання медичної допомоги в такому випадку буде сімейний лікар.

«Це така модель, коли медичну допомогу, на жаль, доведеться надавати не всім, а тільки тим, хто в дуже важкому стані. Все на розсуд лікаря. Ми будемо залежати від терапевта», - додав він.

Експерт підкреслив, що при такій моделі надання медичної допомоги необхідні консультації з ВООЗ.