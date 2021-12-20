Медіаграмотність - чому це важливо?

21:00 27 липень Київ, Україна

Медіаграмотність покликана спонукати людей замислюватися над тим, що вони дивляться, чують, читають. В Україні розпочато програму медіаграмотності населення. Але чому це важливо? Своєю думкою поділилася виконавчий директор ГО «Український інститут медіа і комунікації» Діана Дуцик

"У першу чергу варто відзначити, що медіаграмотність вже давно впроваджується в українських школах на експериментальному рівні. У 2010 році Національна академія педагогічних наук (АПН) прийняла Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні, а в 2016 році ця Концепція була оновлена. Медіаграмотність включили в стандарт початкової школи. Також у 2017 році Міністерство освіти і науки затвердило всеукраїнський експеримент по медіаосвіти на 2017-2022 роки, який розробила Лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.





Я б закликала політиків і чиновників, які сьогодні хочуть займатися темою медіаграмотності, в першу чергу проаналізувати всі ті багаторічні напрацювання, які Україна має в цій сфері, щоб не винаходити велосипед. Наша країна дуже багато робить в цьому напрямку в останні роки, особливо з початком війни.

Також багато зусиль докладають деякі донори. Наприклад, за рахунок IREX розроблений ряд шкільних посібників, які інтегрують медіаграмотність в такі предмети як історія, література, мова, мистецтвознавство; велика кількість вчителів пройшли тренінги та апробують цю методику навчання в школах. Ще один донор - Internews багато років приділяє увагу медіаграмотності дорослих. Зрештою, фактчекінговие проекти, такі як StopFake, також сприяє підвищенню рівня медіаграмотності серед дорослого населення.

Попередній міністр культури Володимир Бородянський хотів ввести ЗНО з медіаграмотності. Новий міністр - Олександр Ткаченко - теж проявляє інтерес до теми медіаграмотності. Це дуже добре. Потрібні системні рішення, на які не можуть вийти громадські організації в силу своєї природи. Але їх може впроваджувати держава. Зокрема, мова про підготовку медіапедагогів на рівні університетів, впровадженні системи медіаосвіти в школах (не на рівні експерименту, а широко) і в вищих навчальних закладах.

Я не знаю, які плани у Олександра Ткаченко. Але я б хотіла дати пораду: не займатися тим, що можуть зробити і роблять громадські організації, а в першу чергу зробити те, що має зробити держава. А саме - проаналізувати, чи розробка певної нормативної бази, де є прогалини, які потребують підтримки і заохочення з боку держави і т.д. Можливо, надати додаткове фінансування. Тому що питання окремого предмета - медіаграмотності в школах - це не тільки підготовка кадрів і розробка навчальних матеріалів, це і оплата праці вчителів, яка повинна бути передбачена державним бюджетом. І таких питань може зібратися чимало ... ".