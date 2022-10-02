МАТЕРІ ДАГЕСТАНУ – ПРОТИ ЗЛОЧИННОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ

30 сентября, Глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов обратился к Движению МАТЕРИ ДАГЕСТАНА – ПРОТИВ МОБИЛИЗАЦИИ.

Он сказал, что в районе проводятся мероприятия по реализации Указа Президента Российской Федерации о частичной мобилизации. Но вместе с тем, Ахмедов отметил, что власти района не будут препятствовать женщинам выходить на мирный митинг против частичной мобилизации.

«Мы не препятствуем дагестанским женщинам выходить на мирный митинг против частичной мобилизации, считаем, что они направлены в первую очередь на защиту и сохранения жизней дагестанского народа».

Фарид Ахмедов так же добавил, что примеру Магарамкентского района могут последовать и другие административные единицы Республики Дагестан. А также, что женщины в Дагестане имеют право голоса наравне с мужчинами, и они должны быть услышаны.

Напоминаю, Дагестан один из первых регионов россии, поднявшийся на митинги против преступной мобилизации, объявленной кремлевским-тираном.