Масове закриття відділень банків - привід для хвилювання?

20:34 16 липень Київ, Україна

Згідно з даними, з липня 2020 року в Україні закрили понад 400 відділень державних банків України. Щорічно кількість відділень зменшується на 5-15%, не тільки у держбанків, але і у приватних банків (і українських, і іноземних). Звичайно, основне падіння відбулося при анексії Криму та окупації Донбасу - понад 2400 відділень.

На думку Директорату Асоціації франчайзингу України, віце-президента Асоціації інвесторів в Україну Андрія Кривоноса, цьому сприяла не тільки анексія територій.





"Ось основні причини:



- більше мобільних і віддалених технологій доступні в банківському середовищі - клієнти рідше ходять до відділень, в результаті тримати їх колишню кількість на балансі ставати неефективним,



- конкуренція, особливо в малих містах - спочатку банки спробували відкритися скрізь (приватні роздрібні банки), але вийти на прибутковість більшості не вдалося.



Для якості обслуговування споживачів важливіше звернути увагу на інший показник, ніж кількість діючих відділень. А саме - на кількість діючих структурних підрозділів банків в розрахунку на 100 тис. Чоловік дорослого населення.



І в цьому аспекті у нас є регіональні відмінності. Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса, Полтава показують високі показники по забезпеченню - від 22 до 37 відділень. Але є регіони, де у нас їх є лише 10-15. В середньому ж виходимо на трохи більше 30. До речі, на 01. 01. 2009 року було 61, що можна вважати певним рекордом в світовому масштабі.



Для порівняння: в країнах ЄС такий показник - 28. Зокрема, в Іспанії 68, Франції 38, Польщі та Словенії 31, Румунії 29, Словаччини 28, Латвії 18, Німеччині 14.



Тому наше скорочення не є загрозою або проблемою для ринку і споживачів.



У цьому контексті нам варто більш уважно подивитися на інші аналогічні показники:



- кількість банкоматів та інших електронних касирів на 100 тис. Населення,



- кількість POS-терміналів на 100 тис. ,



- кількість відкритих рахунків населенням (за останнім показником ми не можемо похвалитися високим значенням - в основному в силу фінансової безграмотності населення).



І на завершення: в точності розрахунків "на 100 тис." Потрібно сумніватися - у нас давно не було перепису населення, і ми реально не знаємо, скільки і де живуть наші громадяни. Цілком можливо, що і київське пересичення відділеннями, яке відповідає населенню в 2,5 мільйона, які не настільки і велика для реальних 3,5-4 мільйонів ".