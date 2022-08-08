Маски смертельно опасны

За новими даними, проведеним дослідник, носіння маски може завдати непоправної шкоди здоров'я людині. Вона здатна допомогти Коронавіруси потрапити в мозок. Повідомляє Science Times
Колишній нейрохірург, доктор Рассел Блейлок, попереджає, що маски для особи не можуть повністю захистити людину від захворювання і зараження патогенами. Він додає, що це також може нести серйозну загрозу для здоров'я, тому тільки хворі люди повинні носити маски для обличчя.
З початку пандемії коронавируса люди всюди носили захисні засоби, такі як маски і рукавички. Клініка Клівленда стверджує, що рукавички не захищають від вірусів і не дозволяють вам торкатися до всього, що знаходиться в межах досяжності. Однак мікроби, які потрапляють в ваші рукавички, можуть переноситися на всі інші поверхні, яких ви торкаєтеся.
Тепер, навіть маски для обличчя стикаються з тією ж критикою. Доктор Блейлок каже, що вірусам, що видихаються, маска не дає шанс вирватися. Він каже, що вірус буде далі концентруватися і циркулювати в носових проходах і в кінці може потрапити в мозок.
Комісія з контролю і профілактиці захворювань раніше радила тільки хворим носити захисні маски, але пізніше рекомендували всім носити його, оскільки з'ясувалося, що деякі з них можуть бути безсимптомними носіями вірусу.
У кількох дослідженнях вивчали небезпеку носіння лицьової маски, особливо протягом тривалого часу. Вони включають підвищення опору дихальних шляхів, накопичення вуглекислого газу, гіпоксію або недостатнє постачання киснем, головні болі і навіть інші небезпечні для життя ускладнення.
У дослідженні, проведеному Національною університетської лікарнею Тайваню, було виявлено, що використання масок N-95 у медичних працівників викликає гіпоксемію, низький рівень кисню в крові і гиперкапнию і інші ускладнення.
В іншому дослідженні повідомлялося про появу головного болю у медичних працівників, які використовують ту ж захисну маску для обличчя. Також було виявлено виявлено, що вагітні жінки в масках N-95 мають проблеми з диханням, пов'язані з використанням маски.
Дослідники припускають, що переваги використання масок N95 для запобігання скороченню інфекційних захворювань повинні бути співставлені з можливими респіраторними наслідками, пов'язаними з тривалим використанням масок N95.
Нові дані показують, що в деяких випадках коронавірус може проникати в мозок. У разі носіння маски вірусам, випущеним після закінчення терміну придатності, не буде надана можливість бігти, і вони будуть далі збиратися в носових проходах. Це дозволяє вірусу проникати в нюхові нерви і подорожувати далі, досягаючи мозку.
За словами доктора Блейлока, не варто нападати або критикувати здорових людей, які не носять масок, оскільки дослідження показують, що це може бути мудрим вибором в кінці кінців.
Колишній нейрохірург, доктор Рассел Блейлок, попереджає, що маски для особи не можуть повністю захистити людину від захворювання і зараження патогенами. Він додає, що це також може нести серйозну загрозу для здоров'я, тому тільки хворі люди повинні носити маски для обличчя.
З початку пандемії коронавируса люди всюди носили захисні засоби, такі як маски і рукавички. Клініка Клівленда стверджує, що рукавички не захищають від вірусів і не дозволяють вам торкатися до всього, що знаходиться в межах досяжності. Однак мікроби, які потрапляють в ваші рукавички, можуть переноситися на всі інші поверхні, яких ви торкаєтеся.
Тепер, навіть маски для обличчя стикаються з тією ж критикою. Доктор Блейлок каже, що вірусам, що видихаються, маска не дає шанс вирватися. Він каже, що вірус буде далі концентруватися і циркулювати в носових проходах і в кінці може потрапити в мозок.
Комісія з контролю і профілактиці захворювань раніше радила тільки хворим носити захисні маски, але пізніше рекомендували всім носити його, оскільки з'ясувалося, що деякі з них можуть бути безсимптомними носіями вірусу.
У кількох дослідженнях вивчали небезпеку носіння лицьової маски, особливо протягом тривалого часу. Вони включають підвищення опору дихальних шляхів, накопичення вуглекислого газу, гіпоксію або недостатнє постачання киснем, головні болі і навіть інші небезпечні для життя ускладнення.
У дослідженні, проведеному Національною університетської лікарнею Тайваню, було виявлено, що використання масок N-95 у медичних працівників викликає гіпоксемію, низький рівень кисню в крові і гиперкапнию і інші ускладнення.
В іншому дослідженні повідомлялося про появу головного болю у медичних працівників, які використовують ту ж захисну маску для обличчя. Також було виявлено виявлено, що вагітні жінки в масках N-95 мають проблеми з диханням, пов'язані з використанням маски.
Дослідники припускають, що переваги використання масок N95 для запобігання скороченню інфекційних захворювань повинні бути співставлені з можливими респіраторними наслідками, пов'язаними з тривалим використанням масок N95.
Нові дані показують, що в деяких випадках коронавірус може проникати в мозок. У разі носіння маски вірусам, випущеним після закінчення терміну придатності, не буде надана можливість бігти, і вони будуть далі збиратися в носових проходах. Це дозволяє вірусу проникати в нюхові нерви і подорожувати далі, досягаючи мозку.
За словами доктора Блейлока, не варто нападати або критикувати здорових людей, які не носять масок, оскільки дослідження показують, що це може бути мудрим вибором в кінці кінців.
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